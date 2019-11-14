免治馬桶是用髒水沖屁股？ 爸爸一句話引網友激辯

2019-11-14 20:23 聯合新聞網 綜合報導



使用免治馬桶是否真的會比較乾淨，讓網友們戰翻。本報資料照片 分享 facebook

許多家庭和公共場所都有免治馬桶，但也有不少人質疑這樣是否真的會比較乾淨。日前一名網友發文表示，想說服爸媽裝一台免治馬桶，不過卻被爸爸打槍表示，「嘿隆用塞水在沖屁股的（那都用屎水在沖屁股的）」。文章一出讓正、反兩方網友戰翻。

日前一名網友在PTT發文表示，跟爸媽去逛特力屋時，一直引導他們去看免治馬桶那區，想要趁勢說服爸媽裝一台，不過原PO爸爸一看到卻說，「嘿隆用塞水在沖屁股的（那都用屎水在沖屁股的）」，爸爸一番話讓原PO瞬間無言，而且因為講話聲音太大，引起了旁邊服務人員注意。

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原PO表示，服務人員聽到後連忙過來詢問是否需要幫忙介紹，並且提到他們那台免治馬桶噴嘴是有溫水自潔功能的，比較不用擔心清潔的衛生問題。原PO也在文章當中詢問其他網友，「不知道大家家裡都有裝免治嗎？還是也認為用免治反而不乾淨」。

文章一出立刻引起熱烈討論，有許多網友大力稱讚免治馬桶表示，「我愛免治馬桶，月經來超方便」、「免治用過就知道爽在哪了，我噴完水頂多三張衛生紙就弄乾了，而且沖的又爽」、「用免治馬桶不光是屁股，連廁所都會比較乾淨」、「免治馬桶用過都說讚，很方便又乾淨」、「洗完用衛生紙擦乾，比單用衛生紙擦乾淨非常多，也很省衛生紙」、「自己用過就回不去了」。

但也有許多對免治馬桶存有疑慮的網友們表示，「它設備週邊如何清潔？我也覺得不信任」、「我也覺得很髒，它是從馬桶伸出來的欸」、「覺得髒+1，在每個人的咖稱附近…」、「微潔癖的人還有一個迷思，用免治洗屁股，想想水柱沖肛門，不覺得周圍屁股都被屎水污染？」、「覺得髒，唯一讚的地方只有坐墊是熱的」。