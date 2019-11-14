人蔘補氣 醫：非人人適合

2019-11-14 18:26 聯合報 記者 聯合報 記者 楊雅棠 ／台北即時報導



天氣轉冷，許多人會選擇冬令進補，不只麻油雞、薑母鴨，也有些人會自行選購市售補品來補元氣，其中人蔘飲是常見的補品。但有報導指出，有民眾因人蔘滋補導致眼壓過高、血壓上升而至醫院求診。對此，中醫師表示，人蔘屬於溫補的藥材，並非人人適合，若想要日常補氣選擇較溫和的黨蔘為佳。

人蔘有「百補之王」的稱號，加上受到「韓流」的影響，許多人會選擇它，尤其是紅蔘來作為養生、補氣的藥材。馬偕醫院中醫師瞿瑞瑩表示，人蔘是溫補藥材，常用於補氣，但並非人人適合，並且食用的時機也要注意，才不會越補越傷身。

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瞿瑞瑩解釋，人蔘有非常多種，主要可分為紅蔘和白蔘。紅蔘主要是高麗蔘，除了本身顏色偏紅，有些也加了附子、肉桂等溫熱的藥材炮製而成，是非常溫熱的藥材。此類藥材，比較適合手腳容易冰冷等體質較寒的人或是在冬天時作為進補。白蔘則是花旗蔘、西洋蔘等，屬於涼補的藥材，適合手心溫度高、身體容易燥熱的人或是夏天時進補。

人蔘補氣的功效強，當疲累的時候只要稍微食用一些，便能立刻補足精神。但也因為補氣效果太強，也容易讓人一吃下去就出現體熱、肚子脹，甚至便秘的症狀。瞿瑞瑩便提醒，尤其婦女月經來時或是正在哺乳不適合吃人蔘，可能導致經期大亂或是母乳收起。另外，血壓偏高者也不適合食用紅蔘。