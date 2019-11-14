影／深夜蜘蛛人高壓的幕後 高鐵特訓基地首度曝光

2019-11-14 17:31 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ／台北即時報導



2016年2月16日高雄美濃大地震，吊線折損、配重塊扭曲、張力平衡裝置更花了36小時維修，114名高鐵電車線維修人員36小時輪班搶修。這群高鐵「蜘蛛人」不僅菜網、氣球纏繞時要出動，每天還有6、70人深夜扛著壓力與時間賽跑，完成高鐵電車線檢修與更換設備。

台灣高鐵有138名電車線維修人員，每晚凌晨12時高鐵末班車駛離後，這群蟄伏夜色「深夜蜘蛛人」就會輪班出動，兵分五路在有限的時間內，攀上5到10米高的電車線上，逐一確認是否有瑕疵、損壞，並立即更換，他們要趕在5:50分首班車發車之前收工，讓列車正常運作。

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高風險、壓力大的工作，需要更謹慎的訓練。高鐵耗時8個月建置電力、電車線、軌道室內訓練教室今年初啟用，今天首度曝光。高鐵總經理陳強表示，訓練教室耗資約3000萬，由高鐵成員以報廢料自行組裝，其中電車線以1:1比例建置，再將5米高的電車線降低，讓講師可搭配學科解說，並讓新進人員訓練基本功。

曾歷經美濃地震、菜網纏軌等意外，高鐵電車線維修課副理江文瀚說，電車線維修人員每天晚上9點半上班，在高鐵收班後開始分頭維修，最遲要在清晨4點半到5點前離開，扣除前後準備時間，必須緊抓著黃金3小時把關電車線安全。

江文瀚說，過去在訓練軌雖也能訓練，但訓練教室既有實際尺寸電車線，又能搭配電腦設備、學術講解，講師也能就近觀察是否落實，每人1年至少要複訓兩梯次共6天，提升訓練成效。

除了電車線的高風險工作，電力設備則是人員服役時，都必須在高壓通電狀態，無論是異常電力切換、高壓絕緣開關拆解等，維修人員必須熟練技巧，才能在有限地時間內安全完成工作。軌道系統訓練教室則將軌道線形檢測車、道岔鎖定裝置搬進室內，過去戶外訓練不易講授的項目，可在教室內示範與訓練。包含每逢地震後必須量軌距等基本功等，都可在教室內完成。

台灣高鐵執行副總陳強表示，台灣高鐵2007年通車營運至今，每天運載高達17萬人次，電力系統設備、元件，陸續面臨汰換或大修。過去電車線、電力、軌道都只能在訓練軌或現場訓練，但既有時間、光線等限制，講師也難以就近觀察作業是否落實。