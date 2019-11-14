這些捷運站變美了！IKEA首度改造3大熱門台北捷運站

2019-11-14 17:07 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ／即時報導



捷運已成為現代人外出少不了的交通工具之一，但是否總覺得千篇一律的捷運站看得很膩？IKEA首度與台北捷運跨界合作，改造西門、南京復興、七張等3大熱門捷運站，每站各有特色，將捷運站變身網美攝影棚，預計將展示至2020年2月14日，走過路過別忘了抬頭看看身邊的美好。

IKEA改造的3個台北捷運站各有特色，西門站運用對比色彩與個性家具家飾，為青春世代打造夢想天地，入口就可看到許多IG網紅喜愛的IKEA小熊及鯊魚大型裝置藝術，加上多彩的輸出貼皮，讓捷運站外觀煥然一新；站內則有以貨櫃打造的居家空間，幾何、對比色系與街頭塗鴉相當搶眼，貨櫃屋的背牆還有黑膠唱片造型的留言板。

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南京復興站抓準上班族與親子族群需求，在轉乘通道上打造紓壓又適合親子同樂的空間，家長可和孩子一起閱讀童書並稍做停留休息，轉乘長廊也有IKEA熱門玩偶地貼；候車區以繽紛色塊創造輕鬆氛圍，並增添多款IKEA扶手椅，月台中間設計了巨型書及書櫃，呼應捷運推廣閱讀的初衷。

七張站住宅生活圈發展快速，因應近年很夯的舒適自然風居家布置，IKEA示範了如何將大自然元素帶進家中，在票口旁運用戶外家具、大量植栽打造了一塊綠色天地，站內廣場使用取材自然的松木及藤製產品，彷彿綠意盎然的城市綠洲。