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南藝大班芝花劇團年度演出 楊逵「送報伕」文學舞蹈劇

2019-11-14 17:01聯合報 記者吳淑玲／台南即時報導

「你不能沒有勞動，否則一無所有。」國立台南藝術大學「班芝花劇團」年度表演「送報伕」，以台灣文學家楊逵的得獎小說「送報伕」為創作發想的文學舞蹈劇場，今天在烏山頭水庫八田與一紀念園區草地上召開記者會，首演23日上午10點在烏山頭水庫八田與一紀念園區登場（需買門票40元），第2場12月5日晚上7點30分在南藝大校內演出是免費，預計明年前往水交社文化園區及楊逵故鄉新化楊逵文學館演出。

導演馮靖評表示， 送報伕來自楊逵小說，以舞蹈劇場的形式，並不是說故事，而是藉用我們的聲音身體和音樂來傳達送報伕裡的精神，舞蹈劇場的特色是有高度的思想性，高度的情感化及高度的身體感，可以在作品裡感受到所有的身體都在勞動中，並不是完全聚焦在舞蹈技巧中，而是回到身體本身讓身體來說話，讓學生和舞者不斷地走不斷地跑不斷地跳，不斷地昇化後再做田野調查，像到鄰近官田觀察採菱角農民的走路方式等，來接近勞動者的身體。

馮靖評說，特別的是這些 舞者都不是舞蹈系也不是劇場系，而是材質系、應用藝術史系、建築研究所的學生們，因此身體是沒有框架的，是充滿想像力；音樂編創及指導則是應用音樂系打擊組老師鄭雅心帶領學生運用身邊的訴材，創作這齣劇中氛圍。

班芝花劇團「送報伕」從9月開始籌畫，與楊逵家人溝通討論創作內容，也將邀請他們參觀演出。此劇更特別邀請南藝大音樂系專業的打擊樂團共同參與演出，結合擊樂、肢體舞蹈及戲劇的表演，除了要讓觀眾有耳目一新感受，也能思考《送報伕》所要表達的內容。

2009年4月成立的南藝班芝花劇團，迄今已經10年，劇團以年度展演的理念進行創作演出，結合南藝校內優秀學生與藝術家共同創作，送報伕是今年推出第三齣戲，前二齣是現代舞水墨及白口罩。

台南藝術大學班芝花劇團年度大戲「送報伕」，以文學舞蹈劇場形式呈現，將在八田與一園...
台南藝術大學班芝花劇團年度大戲「送報伕」，以文學舞蹈劇場形式呈現，將在八田與一園區首演。記者吳淑玲／攝影
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台南藝術大學班芝花劇團年度大戲「送報伕」，以文學舞蹈劇場形式呈現，將在八田與一園...
台南藝術大學班芝花劇團年度大戲「送報伕」，以文學舞蹈劇場形式呈現，將在八田與一園區首演。記者吳淑玲／攝影
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台南藝術大學班芝花劇團年度大戲「送報伕」，以文學舞蹈劇場形式呈現，將在八田與一園區首演。記者吳淑玲／攝影
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台南藝術大學班芝花劇團年度大戲「送報伕」，以文學舞蹈劇場形式呈現，將在八田與一園區首演。記者吳淑玲／攝影
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