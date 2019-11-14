精準醫療新紀元 國衛院擬建我國專屬基因資料庫

2019-11-14 16:48 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ／台北即時報導



精準醫療已成各國醫學重點，其中癌症治療發展令人期待，但癌症產生原因與基因、環境息息相關，需透過大數據，找出同個區域人民的基因表現型、地區文化及生活習慣， 尋找最恰當治療方式，如今完整基因圖及定序具備，加上台灣民眾需求，醫界多認同我國已可開始發展基因檢測，國衛院擬建基因資料庫，期待開創我國精準醫療新紀元。

國家衛生研究院於今與羅氏大藥廠簽訂合作備忘錄，一同攜手推動我國個人化精準醫療，協助促進全方位癌症基因檢測、建立個人化醫療用藥機制及建立國家級健康醫療基因資料庫等。本次備忘錄在衛生福利部部長陳時中、羅氏大藥廠全球個人化醫療副總裁Ron Park的見證下，由國家衛生研究院院長梁賡義和台灣羅氏大藥廠總經理許藹齡共同簽署。

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梁賡義表示，這次合作有四大目標，一是促進我國全方位癌症基因檢測或該類型相關檢測普及，包含加速法規審查與健保給付研議；二為個人化醫療用藥機制建立，協助癌症患者能使用到針對基因突變相對應的治療用藥；再者是建立國家級基因資料庫，於民眾知情同意下與其他國家級健康資料庫結合；最後是推動運用實證做為查驗登記與健保給付參考。