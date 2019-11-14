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毒癮寶寶、情緒創傷兒少增加...善牧人力成本增3成

2019-11-14 16:43聯合報 記者葉冠妤／台北即時報導

11月20日世界兒童日將至，擁有全台最多庇護家園、具32年兒少安置服務經驗的善牧基金會今發表「第一線社工覺察報告」，指出近2到3年，人際關係混亂、領有身心障礙手冊、毒癮寶寶個案增加，以善牧花蓮兒童之家為例，就占了5成，這也導致安置服務難度增加，社福機構人力成本提升。

善牧花蓮兒童之家主任陶明慧表示，根據衛福部資料，2018年兒少保護通報案件量為1萬5188件，等於平均1天就發生42件，她觀察到，過去家創兒多事家庭遭逢天災人禍等變故，但近幾年領有身心障礙手冊的個案增加，尤其是精神創傷的孩子與毒癮寶寶都有明顯增加趨勢，約占花蓮兒童之家個案的1/3到1/2，因這類型兒少情緒張力高，需投入更多專業資源與人力，安置服務難度與複雜度增高，社福機構人力成本也跟著提升。

陶明慧說，像善牧人力成本從2015年到2018年就提高3成左右，今年截至9月份，善牧42個據點則尚缺服務經費。善牧基金會表示，年度的星火傳愛服務計畫募款目標9500萬，但至今劃撥捐款仍比去年同期還少3成。

今天的記者會上，10多年前曾安置在善牧庇護家園的小雲跟小雨姊妹現身，親自感謝善牧基金會執行長湯靜蓮修女。小雲回憶升國一暑假，因父母與外婆相繼入獄，四姊妹被緊急安置，當時她深怕四姊妹分開，視線從不敢離開妹妹們身上，晚上也不敢睡覺，而她與湯修女初次見面時，修女緊握她的手，讓她想起外婆慈祥和藹的模樣，就此卸下心防。

在機構安置兩年後，小雲四姊妹們回到生病的奶奶家中，小雲說，當時住在殘破猶如廢墟的家屋，四姊妹擠在3坪大的房間，睡在地上，四人蓋一條棉被，曾一度想開瓦斯同歸於盡，卻想起修女告訴她，一個人的價值高於全世界，於是轉念打起精神，對四姊妹來說，修女是這些年來的精神支柱，鼓勵她們堅強活下去。

小雲與小雨除現身感謝湯靜蓮修女，今天也跟修女、知名插畫家Soupy Tang湯舒皮一起呼籲大眾幫助家創兒，即日起，凡捐款500元幫助善牧家創兒，即可獲贈2020善牧公益桌曆及鼠年紅包；捐款1500元，則回饋「倆相好」善牧公益套組「防水行李收納袋+抗UV晴雨折傘」。

曾安置在善牧庇護家園的小雲與小雨姊妹，今現身感謝善牧基金會執行長湯靜蓮修女。記者...
曾安置在善牧庇護家園的小雲與小雨姊妹，今現身感謝善牧基金會執行長湯靜蓮修女。記者葉冠妤／攝影
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善牧基金會呼籲大眾幫助家創兒，即日起凡捐款500元，即可獲贈2020善牧公益桌曆...
善牧基金會呼籲大眾幫助家創兒，即日起凡捐款500元，即可獲贈2020善牧公益桌曆及鼠年紅包；捐款1500元則回饋「倆相好」善牧公益套組「防水行李收納袋+抗UV晴雨折傘」。記者葉冠妤／攝影
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