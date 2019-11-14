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重度憂鬱症者新選擇 經顱磁刺激非侵入治療

2019-11-14 16:35聯合報 記者翁浩然／台北即時報導

年約28歲男子患有重度憂鬱症，長期有睡眠品質差、做什麼事也都提不起勁、不願與人互動、充滿負面想法等情況；聯合醫院松德院區成癮防治科、精神科主治醫師張祜銘表示，男子就診後也發現藥物治療效果不佳，經詢問同意接受今年初剛引進的顱磁刺激治療約1周後，睡眠品質有所改善。

世界衛生組織估計憂鬱症在2020年會成為導致失能的疾病第二位，到2030年會上升至第一位，超過其他慢性疾病，造成龐大的社會經濟負擔。衛福部2002年訪問全台2萬多名民眾也發現15歲以上民眾有8.9%有中度以上憂鬱，5.2%有重度憂鬱。

張祜銘表示，憂鬱症不只是暫時情緒低潮，背後有許多生理和心理因素影響；從腦部影像研究發現，憂鬱症者常會有大腦迴路功能低落導致情緒調節有障礙、神經傳導物質如血清素、多巴胺等失衡情況，顯示憂鬱症也是種腦部功能出現病變的疾病。

張祜銘說，目前使用的抗憂鬱藥物如血清素再吸收抑制劑，就是透過增加病患腦中的血清素來改善憂鬱症狀，但大約有四分之一到三分之一憂鬱症病患對藥物治療反應不佳，成為臨床上的難題。

張祜銘指出，聯醫今年2、3月因此導入重覆式經顱磁刺激（rTMS）治療設備，是去年衛服部許可用於治療對藥物治療反應不佳的重度憂鬱症成人患者的治療方式，至今已有許多患者受惠，成為治療新選項；而美國食藥署在2008年就認證可用於憂鬱症治療。。

張也說，rTMS是一種非侵入性的神經刺激，不需麻醉，也不需要打針或其他侵入性的儀器，主要作用於大腦皮質，利用磁場產生的電磁脈衝，在特定區域產生感應電流來增進或減弱特定區域神經細胞的興奮性；磁波刺激過程，患者會聽到「噠噠」聲及感受到頭上有被輕輕敲擊感，不適感少，僅會出現輕微副作用，如短暫輕微的局部疼痛或面部抽動。

針對要治療多久，張祜銘說，一次療程通常要2周時間，每周5次，約有50到60成接受治療的患者情緒能獲得改善，最明顯的通常是睡眠品質變好，若接受4周治療效果，情緒改善會更明顯，但目前健保尚不給付；而治療過程中醫師也會評估情緒及生理變化，確保治療的安全性。

台北市立聯合醫院松德院區成癮防治科、精神科主治醫師張祜銘。記者翁浩然／攝影
台北市立聯合醫院松德院區成癮防治科、精神科主治醫師張祜銘。記者翁浩然／攝影
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重覆式經顱磁刺激（rTMS）治療示意圖。圖／聯合醫院提供
重覆式經顱磁刺激（rTMS）治療示意圖。圖／聯合醫院提供
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台北市立聯合醫院松德院區成癮防治科、精神科主治醫師張祜銘。圖／聯合醫院提供
台北市立聯合醫院松德院區成癮防治科、精神科主治醫師張祜銘。圖／聯合醫院提供
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憂鬱症患者睡眠

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