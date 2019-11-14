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空氣汙染微粒 恐增罹患腦癌機率

2019-11-14 16:05台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導

汽車排放的污染產生的物質，對於腦部恐會帶來傷害。(Photo by lorenz...
汽車排放的污染產生的物質，對於腦部恐會帶來傷害。(Photo by lorenz.markus97 on Flicker under Creative Commons license)
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空氣汙染對腦部恐帶來嚴重影響！加拿大最新研究發現，車輛製造的廢氣中所產生的超細顆粒會入侵腦部並攜帶致癌物質。這次研究也是首度發現空氣汙染的細小微粒與腦癌有關係。

據《英國衛報》報導，超細顆粒會經由燃燒燃料生成，顆粒會進入腦部並攜帶致癌物質。科學家指出，暴露在空氣汙染中，約相當於從交通不繁忙的地區搬到市區，增加罹患腦癌風險。麥基爾大學研究人員魏興塔爾表示，「諸如空氣污染之類的環境風險的規模不大，但其重要性是因為每個人都會暴露在空氣中。」

這次研究是分析1991~2016年190萬民眾的就醫資料與污染暴露條件，魏興塔爾表示，從中可發現在腦癌超細顆粒關聯是一致的。2019年初，一項全面性的研究也指出，空氣污染可能會損害人體每個器官以及幾乎每個細胞。

據《紐約郵報》報導，魏興塔爾也建議，民眾應避免在高污染的街上從事戶外運動。美國哥倫比亞大學研究人員也發現，2012年相較2002年，因為空氣污染程度降低後，換算約拯救了5,660位紐約民眾性命。

對此，英國蘭卡斯特大學教授蔓荷指出，交通污染引起的富含鐵超細顆粒可能具有致癌性，因此是引起腦癌的可能原因。

本次研究結果刊登在流行病學期刊。

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空氣汙染紐約英國

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