空氣汙染微粒 恐增罹患腦癌機率

2019-11-14 16:05 台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導



汽車排放的污染產生的物質,對於腦部恐會帶來傷害。(Photo by lorenz.markus97 on Flicker under Creative Commons license) 分享 facebook

空氣汙染對腦部恐帶來嚴重影響!加拿大最新研究發現,車輛製造的廢氣中所產生的超細顆粒會入侵腦部並攜帶致癌物質。這次研究也是首度發現空氣汙染的細小微粒與腦癌有關係。

據《英國衛報》報導,超細顆粒會經由燃燒燃料生成,顆粒會進入腦部並攜帶致癌物質。科學家指出,暴露在空氣汙染中,約相當於從交通不繁忙的地區搬到市區,增加罹患腦癌風險。麥基爾大學研究人員魏興塔爾表示,「諸如空氣污染之類的環境風險的規模不大,但其重要性是因為每個人都會暴露在空氣中。」

VVIP 會員限定! 免費使用活動金幣灌溉優質新聞,抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞, 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用,不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後,可以參加活動抽獎,並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚,當您看到優質新聞,即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章,且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計,共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次,每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完,亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助,中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完,同等有一次抽 獎機會,分30天把金幣發完,同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用,不能折現、亦不能另作其他用途;活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後,可以參加活動抽獎,並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎:U利點數 200 元, 500 位

灌溉獎:現金獎 5000 元,共 20 位

成長獎:iPhone 11 (64G),共 2 位 活動結束後,將由系統抽出得獎者,於 11/30 前公佈得獎名單,並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」,以活動金幣贊助該篇文章,支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助,中獎機率越高 × 提醒:您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」,以活動金幣贊助該篇文章,支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助,中獎機率越高!

這次研究是分析1991~2016年190萬民眾的就醫資料與污染暴露條件,魏興塔爾表示,從中可發現在腦癌超細顆粒關聯是一致的。2019年初,一項全面性的研究也指出,空氣污染可能會損害人體每個器官以及幾乎每個細胞。

據《紐約郵報》報導,魏興塔爾也建議,民眾應避免在高污染的街上從事戶外運動。美國哥倫比亞大學研究人員也發現,2012年相較2002年,因為空氣污染程度降低後,換算約拯救了5,660位紐約民眾性命。

對此,英國蘭卡斯特大學教授蔓荷指出,交通污染引起的富含鐵超細顆粒可能具有致癌性,因此是引起腦癌的可能原因。

本次研究結果刊登在流行病學期刊。

【更多精采內容,詳見 】