好天氣再等等 下周冷空氣更有感

2019-11-14 16:03 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



天氣即時預報表示，若要有「更涼冷一點」的感覺，須等到下週一(18日)新一波的北風，那一波會更強一些。（photo by張元融／台灣醒報） 分享 facebook

「下週一(18日)將有新一波的東北風來襲，屆時將比本週更有寒意。」天氣職人吳聖宇表示，週四（14日）受東北風增強影響，北台灣高溫降至21-23度左右、中南部白天高溫仍有26-29度。天氣即時預報粉專表示，週四這一波強風只持續一天；週五至週日，強風逐漸減弱，各地又會恢復「早晚溫差大」的天氣。

下週一鋒面通過

氣象局預告，週四、五受東北季風影響，北部、東北部天氣較涼，中南部日夜溫差大。週五東半部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。「週六、日東北季風稍減弱，東半部有短暫雨，其他地區為多雲到晴。」下週一起，則因鋒面通過及東北季風增強，北部、東北部天氣轉涼，迎風面將轉為有短暫陣雨，

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「下週一，東北風再增強。」氣象達人彭啟明表示，下週新一波冷高壓從中國東岸南下，前緣的鋒面通過台灣附近，東北風再增強，南邊水氣加上東北風的交互作用是如何有待觀察，目前預測「僅北部及東北部較為陰沉有陣雨。」

週日受颱風影響

吳聖宇表示，目前西太平洋有兩個颱風：1.「風神」颱風仍將在遠海北轉，對台灣沒有影響。2.菲律賓東方海面上新形成的「海鷗」颱風目前結構不明顯，預估將在週末期間(16-17日)逐漸通過呂宋島往南海移動，外圍水氣預期週日起逐漸北上到台灣附近。「東半部、恆春半島自週日白天起降雨機會提高，週日晚間包括北部地區都會開始有下雨的情況，」

冷空氣挾帶空汙

「週四這波冷空氣也帶來境外空氣污染物！」吳聖宇表示，這波冷空氣週三開始就已影響全台，加上本地污染，尤其在午後大氣光化反應後，整個污染物濃度又明顯增加。目前中部以北多數是普通等級（較平常略高一些），中南部則是敏感族群不健康等級。吳聖宇說明，「北部要等到東北風增強才會緩解；中南部在背風面，未來幾天的空氣相對都略差一些。」

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