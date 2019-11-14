做自助餐近20年 夫肺癌亡後、妻子發現肺也有腫瘤

2019-11-14 15:11 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ／台北即時報導



65歲的陳小姐與丈夫一起經營自助餐近20年，大火油煙的高熱環境，常讓她熱得戴不住口罩。回家後煮菜，也忙得忘了開抽油煙機。兩年前丈夫發現肺癌才一年多就過世，讓她突然意識到長期的呼吸不順不太對勁，就醫檢查發現肺部也長了0.3公分我國肺癌發生率高達36.00，且有超過一半是在晚期發現。

肺癌是全球罹患人數最多的癌症，去年新增逾200萬肺癌患者，發生率為每十萬人口22.5人。然而在台灣，最新公布的2016年癌症登記報告，顯示我國肺癌發生率高達36.00，且有超過一半是在晚期發現，比對WHO GLOBALCAN統計數字，排名世界第三。

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再觀察台灣肺癌死亡率，不僅是癌症十大死因之冠，死亡率22.8，也高於全球平均值18.6甚多。台灣癌症基金會副董事長彭汪嘉康表示，台灣研究發現，肺癌患者不吸菸者多於吸菸者占53%，我國女性罹患肺腺癌者，有90%沒有吸菸行為，男性也有40%沒吸菸。

汪嘉康認為，該數據足證明肺癌除卻吸菸的行為之外，不吸菸的族群依舊不能免除肺癌的襲擊。環境因子是現代人生活中下一個肺癌的無聲殺手，如二手菸、廚房油煙、交通廢氣、重金屬、輻射、石綿接觸等致癌工作環境。

台灣癌症基金會執行長賴基銘強調，早期發現、早期治療，對於肺癌患者的治癒有很顯著的成效。肺癌在1公分內以手術切除，其治癒率為95%，因此，定期篩檢非常重要，尤其針對肺癌高危險族群。

低劑量斷層掃描篩檢（LDCT）基本上為針對高危險族群，包括有家族病史、吸菸者、長期暴露二手菸環境者，及曾經罹患肺結核與肺部慢性疾病、在特殊致癌環境工作族群所提供建議。

可偵測到小於0.3公分的肺部病灶，是臨床證實最有效之早期肺癌檢測工具。目前，政府也已進行肺癌防治國家型計畫，積極評估LDCT對於肺癌預防實務上更多的可能。