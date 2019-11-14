新手術治療攝護腺肥大好嗎？醫師：勿陷入迷思
2019-11-14 15:04
聯合報 記者胡蓬生
／苗栗即時報導
攝護腺動脈栓塞手術治療攝護腺肥大的新方式，近來經由媒體和社群媒體的傳播，引發民眾關切，衛生福利部苗栗醫院泌尿科也常有門診民眾詢問，院方提醒大眾切勿陷入自費、免動刀、新治療方式等迷思，找出確定病因並「對症下藥」，才是最佳治療及選擇方式。
苗栗醫院泌尿科醫師劉明岳指出，造成男性排尿障礙的病因很多，攝護腺肥大只是原因之一，其他病因包括膀胱結石、膀胱腫瘤、攝護腺癌、尿道狹窄、膀胱收縮不良等，需經泌尿專科醫師協助，找出確定之病因，才能對症選擇最佳治療方式，如果一味追求新治療方式，不僅症狀無法改善，且反而有加重病症的風險。
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劉明岳表示，經泌尿專科醫師診斷為攝護腺肥大而導致的排尿障礙，有許多治療選擇，包括藥物治療、低侵入性治療及各種手術治療等；依據台灣泌尿科醫學會資料，至今歐洲泌尿科醫學會、美國泌尿科醫學會、台灣泌尿科醫學會等，都未將「攝護腺動脈栓塞手術」列入常規治療選項，而是「研究階段」的選項，也未納入醫療保險系統，其治療效果還不明確，且有一定風險，有可能造成急性尿滯留、血尿、直腸潰瘍出血，並非全無副作用。
此外，攝護腺動脈栓塞手術無法取得攝護腺檢體、無法化驗是否有癌症病灶，也是另一個問題；研究顯示，傳統泌尿科攝護腺刮除手術，在65歲以下病患中，13%被意外發現有攝護腺癌，大於65歲者更高達29%，如果進行「攝護腺動脈栓塞手術」則無法取得攝護腺檢體，無法化驗是否有癌症病灶，也就無法知道是否有潛藏的攝護腺癌。
劉明岳強調，目前對攝護腺治療，苗栗醫院提供藥物治療、傳統攝護腺刮除、雙極電燒攝護腺刮除、雷射攝護腺切除等多種手術治療方式，成效良好，日前有鄉親因攝護腺肥大接受手術，結果發現攝護腺組織內有癌細胞，進而接受攝護腺癌標準治療，預後效果良好。
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