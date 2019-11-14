新手術治療攝護腺肥大好嗎？醫師：勿陷入迷思

2019-11-14 15:04 聯合報 記者 聯合報 記者 胡蓬生 ／苗栗即時報導



攝護腺動脈栓塞手術治療攝護腺肥大的新方式，近來經由媒體和社群媒體的傳播，引發民眾關切，衛生福利部苗栗醫院泌尿科也常有門診民眾詢問，院方提醒大眾切勿陷入自費、免動刀、新治療方式等迷思，找出確定病因並「對症下藥」，才是最佳治療及選擇方式。

苗栗醫院泌尿科醫師劉明岳指出，造成男性排尿障礙的病因很多，攝護腺肥大只是原因之一，其他病因包括膀胱結石、膀胱腫瘤、攝護腺癌、尿道狹窄、膀胱收縮不良等，需經泌尿專科醫師協助，找出確定之病因，才能對症選擇最佳治療方式，如果一味追求新治療方式，不僅症狀無法改善，且反而有加重病症的風險。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

劉明岳表示，經泌尿專科醫師診斷為攝護腺肥大而導致的排尿障礙，有許多治療選擇，包括藥物治療、低侵入性治療及各種手術治療等；依據台灣泌尿科醫學會資料，至今歐洲泌尿科醫學會、美國泌尿科醫學會、台灣泌尿科醫學會等，都未將「攝護腺動脈栓塞手術」列入常規治療選項，而是「研究階段」的選項，也未納入醫療保險系統，其治療效果還不明確，且有一定風險，有可能造成急性尿滯留、血尿、直腸潰瘍出血，並非全無副作用。

此外，攝護腺動脈栓塞手術無法取得攝護腺檢體、無法化驗是否有癌症病灶，也是另一個問題；研究顯示，傳統泌尿科攝護腺刮除手術，在65歲以下病患中，13%被意外發現有攝護腺癌，大於65歲者更高達29%，如果進行「攝護腺動脈栓塞手術」則無法取得攝護腺檢體，無法化驗是否有癌症病灶，也就無法知道是否有潛藏的攝護腺癌。