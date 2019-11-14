青少年型黃斑部病變 陳瑩山以「微視野計｣復健改善

2019-11-14 14:24 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ／新竹即時報導



新竹黃姓國三生因雙眼視力不佳，求助於中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任陳瑩山，經檢查是｢青少年型黃斑部病變｣，陳瑩山說，這是一種屬於遺傳性的黃斑部病變，通常在國小、國中時就會發生，黃姓病患由於黃斑部功能不良，雙眼視力僅約零點一，學習受到極大影響。

這種｢青少年型黃斑部病變｣通常與老年性的黃斑病變不同，臨床上並沒有很好的治療方式。陳瑩山利用｢黃斑診室｣的概念，將病患做低視能復健，每周兩次，兩個月下來，學生視力不良上課吃力的狀況已有改善，學業成績持續進步中。陳瑩山表示，這種低視能復健主要是利用「微視野計」的訓練方式，不需要開刀，不需要雷射，相對安全及有效。

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陳瑩山指出，在歐美，微視野計（Microperimetry）已經廣泛應用於黃斑病變的研究及治療；而在國內還是一個嶄新的概念，微視野計不但可以檢查還可以治療復健。陳瑩山表示，黃斑中心凹就代表著人類大腦希望看到的地方，所以當黃斑部發生病變時，患者的中心視力會下降，生活品質變差，透過微視野計，讓黃姓國中生黃斑區周邊找一個區域來作為新的固視位置，代替黃斑功能，使患者獲得更好的視力，擁有更好的生活品質。

微視野計主要運用在黃斑中心凹受累的患者，例如新生血管、出血、裂孔、前膜等，可以用來追蹤病情的發展。另外國內常用的玻璃體腔注射，或者進行黃斑部手術的患者，也可以使用微視野計來進行對病情發展和治療效果的評估，讓醫生對黃斑功能有更好的瞭解。微視野的檢查無創、快速，對患者無傷害。所以微視野檢查是一種非常好的評估方式。