聲寶推旗艦4K QLED、美型冰箱 展現輕奢主義新風潮

2019-11-15 00:00 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ／台北報導



聲寶SAMPO舉辦2020年度家電新品發表會，董事長陳盛沺宣示，將跳脫以往國產品牌面對消費者只強打促銷方案的傳統，改以「輕奢主義」的品牌新定位，推出包括頂級旗艦4K QLED量子點顯示器、內建美華卡拉OK可隨時全家歡唱的4K智能聯網顯示器、美型繽紛的電冰箱與洗衣機、清淨除濕機，還有造型精巧功能實用的電暖器、手沖壺、直立吸塵器、調理鍋等，全系列商品展現「年輕、美型、科技、高質感」生活家電新風格，提供消費者視覺、聽覺、觸覺全新感受。

主打重點新品為國產品牌少見的頂級旗艦4K QLED量子點顯示器WA500系列，擁有Colour-native生動光顯色技術，全面優化色彩，具獨立動態分區背光及智能運動偵測技術，其超高動態對比度與流暢度，帶來黑白分明、更精準豔麗的細膩色彩。支援杜比視界，能顯示亮階鮮明、暗階深邃的HDR畫面，帶來沉浸式的視覺感受。在聲音的表現上，WA500系列也具有Air Sounder全景聲3D音效技術，低音厚實、人聲清晰、高音透亮，搭配杜比全景聲，更帶來全方位的細緻感官饗宴。

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聲寶更邀請以金馬電影《影》開啟電影新色域的調光大師曲思義老師，搶先試用並分享心得，「聲寶QLED量子顯示器細緻的畫質，讓消費者用入門價就能輕鬆擁有專業級效果；杜比全景聲功能，更讓使用者可以感受更沈浸式視聽體驗。」

聲寶推出頂級旗艦4K QLED量子點顯示器WA500系列，帶來黑白分明、精準豔麗的細膩色彩。記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

同時，聲寶也推出新一代「4K智能聯網顯示器」QA、JA系列，主打內建合法授權的數位影音BANDOTT應用系統，不需繁複設定即可直接連結愛奇藝、LiTV、四季線上、美華卡拉OK等豐富影音內容，選配專屬無線麥克風，更可隨時線上串流歌唱。慶祝新品上市，首發期間推出免費一個月的「歡樂看」收視服務，首批加購無線麥克風，再贈6個月美華卡拉OK線上免費無限歡唱點數卡。

聲寶新一代4K智能聯網顯示器QA、JA系列，內建愛奇藝、LiTV、四季線上、美華卡拉OK等豐富影音內容，選配專屬無線麥克風，更可隨時線上串流歌唱。記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

另外，因應現代小家庭多，且注重時尚室內設計的趨勢，聲寶也發表了「粉妝鏡面玻璃門變頻電冰箱」，以超美型的全平面、無邊框設計，粉、金色系外觀點綴家中空間；而聲寶PICOPURE洗衣機，不只能除菌、防霉、脫臭，還有可依照環境溫度自動調整的AIE智慧洗淨、超震波洗淨，以及SPA噴淋洗清三種功能，搭配槽洗淨行程，不只衣服洗得更乾淨，洗衣槽也能輕鬆清潔保養。

不管是能歡唱的智慧顯示器，還是美型亮色的冰箱、洗衣機，聲寶總經理許經朝表示，「節能、智慧已經是現代家電的基本功能，新的一年，聲寶要以全新設計讓家電變得更『討喜』，也讓消費者使用時更能感受到家庭歡聚的溫暖氛圍。」

聲寶粉妝鏡面玻璃門變頻電冰箱，以美型全平面、無邊框的粉金色系，點綴家中空間。記者蘇健忠／攝影 分享 facebook