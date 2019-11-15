親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

聲寶推旗艦4K QLED、美型冰箱 展現輕奢主義新風潮

2019-11-15 00:00聯合報 記者黃筱晴／台北報導

聲寶SAMPO舉辦2020年度家電新品發表會，董事長陳盛沺宣示，將跳脫以往國產品牌面對消費者只強打促銷方案的傳統，改以「輕奢主義」的品牌新定位，推出包括頂級旗艦4K QLED量子點顯示器、內建美華卡拉OK可隨時全家歡唱的4K智能聯網顯示器、美型繽紛的電冰箱與洗衣機、清淨除濕機，還有造型精巧功能實用的電暖器、手沖壺、直立吸塵器、調理鍋等，全系列商品展現「年輕、美型、科技、高質感」生活家電新風格，提供消費者視覺、聽覺、觸覺全新感受。

主打重點新品為國產品牌少見的頂級旗艦4K QLED量子點顯示器WA500系列，擁有Colour-native生動光顯色技術，全面優化色彩，具獨立動態分區背光及智能運動偵測技術，其超高動態對比度與流暢度，帶來黑白分明、更精準豔麗的細膩色彩。支援杜比視界，能顯示亮階鮮明、暗階深邃的HDR畫面，帶來沉浸式的視覺感受。在聲音的表現上，WA500系列也具有Air Sounder全景聲3D音效技術，低音厚實、人聲清晰、高音透亮，搭配杜比全景聲，更帶來全方位的細緻感官饗宴。

聲寶更邀請以金馬電影《影》開啟電影新色域的調光大師曲思義老師，搶先試用並分享心得，「聲寶QLED量子顯示器細緻的畫質，讓消費者用入門價就能輕鬆擁有專業級效果；杜比全景聲功能，更讓使用者可以感受更沈浸式視聽體驗。」

聲寶推出頂級旗艦4K QLED量子點顯示器WA500系列，帶來黑白分明、精準豔麗...
聲寶推出頂級旗艦4K QLED量子點顯示器WA500系列，帶來黑白分明、精準豔麗的細膩色彩。記者蘇健忠／攝影
分享

同時，聲寶也推出新一代「4K智能聯網顯示器」QA、JA系列，主打內建合法授權的數位影音BANDOTT應用系統，不需繁複設定即可直接連結愛奇藝、LiTV、四季線上、美華卡拉OK等豐富影音內容，選配專屬無線麥克風，更可隨時線上串流歌唱。慶祝新品上市，首發期間推出免費一個月的「歡樂看」收視服務，首批加購無線麥克風，再贈6個月美華卡拉OK線上免費無限歡唱點數卡。

聲寶新一代4K智能聯網顯示器QA、JA系列，內建愛奇藝、LiTV、四季線上、美華...
聲寶新一代4K智能聯網顯示器QA、JA系列，內建愛奇藝、LiTV、四季線上、美華卡拉OK等豐富影音內容，選配專屬無線麥克風，更可隨時線上串流歌唱。記者蘇健忠／攝影
分享

另外，因應現代小家庭多，且注重時尚室內設計的趨勢，聲寶也發表了「粉妝鏡面玻璃門變頻電冰箱」，以超美型的全平面、無邊框設計，粉、金色系外觀點綴家中空間；而聲寶PICOPURE洗衣機，不只能除菌、防霉、脫臭，還有可依照環境溫度自動調整的AIE智慧洗淨、超震波洗淨，以及SPA噴淋洗清三種功能，搭配槽洗淨行程，不只衣服洗得更乾淨，洗衣槽也能輕鬆清潔保養。

不管是能歡唱的智慧顯示器，還是美型亮色的冰箱、洗衣機，聲寶總經理許經朝表示，「節能、智慧已經是現代家電的基本功能，新的一年，聲寶要以全新設計讓家電變得更『討喜』，也讓消費者使用時更能感受到家庭歡聚的溫暖氛圍。」

聲寶粉妝鏡面玻璃門變頻電冰箱，以美型全平面、無邊框的粉金色系，點綴家中空間。記者...
聲寶粉妝鏡面玻璃門變頻電冰箱，以美型全平面、無邊框的粉金色系，點綴家中空間。記者蘇健忠／攝影
分享

（右起）聲寶集團總裁兼聲寶董事長陳盛沺、集團副董陳盛泉與集團總經理許經朝出席聲寶...
（右起）聲寶集團總裁兼聲寶董事長陳盛沺、集團副董陳盛泉與集團總經理許經朝出席聲寶新品發表會。記者蘇健忠／攝影
分享

相關新聞

腳踝翻船骨折 糖尿病權威許惠恒從中學會慢活

2019-11-14 22:42

免治馬桶是用髒水沖屁股？ 爸爸一句話引網友激辯

2019-11-14 20:23

芭樂銷美國果農觀望 「成本高價格勢必要提升」

2019-11-14 19:24

將大量進口花生？農糧署長保證沒進口、要抓假消息

2019-11-14 19:22

160公分國二男想當林書豪 就醫檢查才知「早已長完了」

2019-11-14 18:57

人蔘補氣 醫：非人人適合

2019-11-14 18:26

影／深夜蜘蛛人高壓的幕後 高鐵特訓基地首度曝光

2019-11-14 17:31

這些捷運站變美了！IKEA首度改造3大熱門台北捷運站　

2019-11-14 17:07

精準醫療新紀元 國衛院擬建我國專屬基因資料庫

2019-11-14 16:48

毒癮寶寶、情緒創傷兒少增加...善牧人力成本增3成

2019-11-14 16:43

重度憂鬱症者新選擇 經顱磁刺激非侵入治療

2019-11-14 16:35

空氣汙染微粒 恐增罹患腦癌機率

2019-11-14 16:05

好天氣再等等 下周冷空氣更有感

2019-11-14 16:03

一週只要慢跑50分鐘 早逝風險就能大幅降低27%

2019-11-14 15:47

做自助餐近20年 夫肺癌亡後、妻子發現肺也有腫瘤

2019-11-14 15:11

新手術治療攝護腺肥大好嗎？醫師：勿陷入迷思

2019-11-14 15:04

移工仲介公司評鑑 3成2業者獲A級

2019-11-14 14:47

創業達人／主播轉行 李宛儒：我衝但不衝動

2019-11-14 14:30

米其林指南納入「台中」 美食家許心怡：這幾家呼聲高

2019-11-14 14:24

青少年型黃斑部病變 陳瑩山以「微視野計｣復健改善

2019-11-14 14:24

不足1500公克雙胞胎 復健早療追上同齡兒

2019-11-14 14:17

影／高鐵卡娜赫拉列車首航 P助化身列車長

2019-11-14 14:16

收托人數將放寬 保母可望年輕化

2019-11-14 14:15

【黃色笑話】苦衷

2019-11-14 14:03

敦南誠品24小時書店熄燈日確定！2020年這時候告別

2019-11-14 13:53

台灣米其林指南 台中市2020年列入評鑑！

2019-11-14 13:47

比過年搶台鐵票還難！林務局月曆開放預購網站大當機

2019-11-14 13:41

不只台北有！2020米其林指南擴及台中 推出雙城指南

2019-11-14 13:41

誰是iPhone得主 環保署今公布回收手機抽獎結果

2019-11-14 13:20

糖尿病用藥主成分不足 廠商主動通報回收

2019-11-14 13:19

雲端發票多40萬組500元獎 可用APP掃描領獎

2019-11-14 13:03

下周一、二再降溫 北台灣整天感受冷颼颼

2019-11-14 12:57

流感疫苗供貨吃緊 蘇貞昌：公費疫苗明起分三階段施打

2019-11-14 12:55

傳出高麗菜耕鋤補助起跑 胡忠一澄清並無啟動調節措施

2019-11-14 12:53

變美魔女！醫助減糖大作戰 糖尿病母與女合影變姊妹照

2019-11-14 12:50

40位不同行業的攝影愛好者創作聯展 喚回攝影初衷

2019-11-14 12:13

乾癬協會籲 各疾病都應投入預算

2019-11-14 12:00

「被溫泉魚咬到血流不止」他怒發評論網全歪樓：老闆放食人魚？

2019-11-14 12:00

桃機欲擴建 居民不滿未溝通：收到通知才知家被徵收

2019-11-14 11:53
看更多

熱門文章

敦南誠品24小時書店熄燈日確定！2020年這時候告別

2019-11-14 13:53

7-ELEVEN最強「史努比70周年」集點！積木公仔、咕咕鐘、史努比夜燈鐵粉必收

2019-11-14 11:10

公務員40歲年薪百萬很窮？ 網曝最大優點「拿百萬等退休」

2019-11-14 16:13

這些捷運站變美了！IKEA首度改造3大熱門台北捷運站　

2019-11-14 17:07

大陸霾害來了 除花東今全台空品「淪陷」

2019-11-14 05:20

北台灣一整天陰涼 吳德榮： 下周一氣溫再遽降水氣多

2019-11-14 07:40

比過年搶台鐵票還難！林務局月曆開放預購網站大當機

2019-11-14 13:41

影／萌翻！高鐵卡娜赫拉彩繪列車今首航

2019-11-14 09:38

雲端發票多40萬組500元獎 可用APP掃描領獎

2019-11-14 13:03

射手地位不保、水瓶開始倦怠？12星座年底要「小心這些事」

2019-11-14 16:18

不只台北有！2020米其林指南擴及台中 推出雙城指南

2019-11-14 13:41

桃機欲擴建 居民不滿未溝通：收到通知才知家被徵收

2019-11-14 11:53

米其林到台中！網友推薦必吃「慶記」：好吃到升天

2019-11-14 15:12

北宜高鐵取代直鐵 明年底環評

2019-11-14 00:28

米其林指南納入「台中」 美食家許心怡：這幾家呼聲高

2019-11-14 14:24

新手術治療攝護腺肥大好嗎？醫師：勿陷入迷思

2019-11-14 15:04

北宜高鐵／學者：解決什麼問題？要付多少代價？

2019-11-14 00:31

免治馬桶是用髒水沖屁股？ 爸爸一句話引網友激辯

2019-11-14 20:23

【親子教養】滿佳／我這樣教育兒子

2019-11-14 06:00

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／愈數愈浪漫

2019-11-14 06:00

【生活點滴】亞米／就要美美地上學去

2019-11-14 06:00

做自助餐近20年 夫肺癌亡後、妻子發現肺也有腫瘤

2019-11-14 15:11

菜鳥準時下班被主管踢出群組 網：台灣加班文化真是陋習

2019-11-14 16:41

下周一、二再降溫 北台灣整天感受冷颼颼

2019-11-14 12:57

拓寬台11線 林佳龍：推動太平洋公路品牌

2019-11-14 11:37

全台唯一24小時經營書店 誠品敦南店明年5月底熄燈

2019-11-14 16:24

「你米其林ㄟ」壓力大！「炒腰花不是同一頭豬」被客訴

2019-11-14 17:24

低醣高蛋白便當正夯 份量少要價180元嚇壞他

2019-11-14 21:04

雪寶你怎麼了？HOLA 《冰雪奇緣2》聯名居家系列逗趣萌

2019-11-14 13:19

到信義區看寶可夢皮卡丘遊行　還能把「皮卡秀」帶回家

2019-11-14 20:50

新北空氣品質轉差 午後可望稍微紓解

2019-11-14 11:18

糖尿病用藥主成分不足 廠商主動通報回收

2019-11-14 13:19

國五接蘇花改 啟動可行性評估

2019-11-14 00:33

敦南誠品熄燈倒數200天 24小時書店新址明年4月揭曉

2019-11-14 17:09

台灣米其林指南 台中市2020年列入評鑑！

2019-11-14 13:47

海鷗颱風外圍水氣影響 彭啟明：周日北、東降雨機率高

2019-11-14 08:19

一歲半男童腎病症候群 皮膚出疹子醫師意外查出

2019-11-14 09:46

火烤魂回歸！ 漢堡王高雄第一站地址確定 今年底前開幕

2019-11-14 22:10

變美魔女！醫助減糖大作戰 糖尿病母與女合影變姊妹照

2019-11-14 12:50

腳踝翻船骨折 糖尿病權威許惠恒從中學會慢活

2019-11-14 22:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top