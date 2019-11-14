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不只台北有！2020米其林指南擴及台中 推出雙城指南

2019-11-14 13:41聯合報 記者魏妤庭／即時報導

繼《台北米其林指南》後，米其林集團今（14）日與交通部觀光局共同召開記者會，米其林指南亞洲區總監Nicolas Achard、交通部長林佳龍，以及台灣米其林董事長毛行健連袂出席，2020台北米其林指南評鑑推薦範圍，將擴大到台中，藉此讓全世界看到豐富飲食文化，屆時勢必再掀起另一波追星熱潮。

米其林集團近年積極拓展亞洲市場，除了日本、港澳早已有《米其林指南》外，陸續在2016年於新加坡、上海、首爾、曼谷等推出《米其林指南》，並在2018年3月14日公布首本台灣紅色指南《台北米其林指南》，是全球第31個、亞洲第8個發行紅色指南的城市。

《台北米其林指南》已連續2年發行，儘管初次發表摘星名單，備受台灣美食家批評，像是認為評審忽略台菜，又或是名單不夠體驗台灣特色等問題，但不可否認，《台北米其林指南》確實讓台北美食圈又再次活絡起來，提升台灣在全球的能見度。

觀察過去兩屆《台北米其林指南》入選二星、三星餐廳，可以發現評審標準可能方向，是找出具有台灣特色的精緻菜肴，又或是著重創意，重新定義「台灣味」、「台灣特色」的料理，預計這次台北米其林指南擴大範圍，前進台中，也可能以此為標準。

現場照片。記者張芳瑜／攝影
現場照片。記者張芳瑜／攝影
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米其林指南亞洲區總監Nicolas Achard。
米其林指南亞洲區總監Nicolas Achard。
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台灣米其林董事長毛行健。記者魏妤庭／攝影
台灣米其林董事長毛行健。記者魏妤庭／攝影
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米其林指南攜手觀光局發布新消息。記者魏妤庭／攝影
米其林指南攜手觀光局發布新消息。記者魏妤庭／攝影
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台灣於2018年發布首本《台北米其林指南》，至今已經舉辦兩屆。圖／聯合報資料照
台灣於2018年發布首本《台北米其林指南》，至今已經舉辦兩屆。圖／聯合報資料照
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米其林

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