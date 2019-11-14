比過年搶台鐵票還難！林務局月曆開放預購網站大當機

2019-11-14 13:41 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ／即時報導



林務局精緻的文青風格月曆近三年都造成搶購熱潮，加印都還賣不夠，連總統府都曾致電詢問存貨。林務局今預購2020年月曆、筆記本以及三款限量桌曆，中午12點整一開放系統就湧入大批網友導致大當機，網友紛紛哀號「跟過年搶台鐵票有得拚」、「跪求加印」，堪稱最強政府出版品。

林務局月曆主題過去多以風景照為主。三年前新上任的林務局長林華慶認為，一般人對森林的認識太少，決定大膽改變過往的風格，把月曆當成媒介，讓民眾深入認識森林。前年底林務局首次推出「飲食之森」月曆，以手繪森林植物搭配文字，印製2萬份送給往來公私部門，結果立刻被索取光。

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去年底推出「森林曆系列」，每個月介紹不同的里山動物，除了贈送2萬2千份，還加印8千份販售，沒想到立刻秒殺。由於這款月曆太紅，總統府還曾經打電話詢問「還有月曆嗎？」因為蔡總統把月曆拿來當成開設IG帳號的抽獎禮物，引起熱議。

林務局月曆近年已成最受期待的月曆，2020年主題是「木作之森」，每月選取最能代表台灣常民文化的木作物件，搭配應用於製作來源的樹種，以及每種樹木的花、果實、種子，溫潤呈現台灣森林與民眾的在地生活連結。

除了月曆，林務局還推出「木作之森」筆記本，今年另一大亮點是三款限量桌曆，分別是「飲食之森」、「里山動物」、「木作之森」，底座由國產樟木製作，外圍樹皮保有天然手感，除了必要的乾燥程序，沒有多餘加工。等到一年過去，還可以換上自己喜歡的小卡或照片。

今年的月曆跟筆記本都沒有限量，但因製作桌曆底座的木材數量有限及製程時間長，每款限量1千份至2500份，因此今天中午一開放系統就擠入大批網友搶購，書店網站不堪負荷導致「大當機」。

林務局臉書粉絲團開放預購的貼文，不到幾小時就累計破千個讚、近500則留言。許多網友搶不到商品，在粉絲團吶喊「跪求不要限量，我可以慢慢等」、「應該是從所未見的流量吧」、「多印一點啦絕對不會滯銷的」。