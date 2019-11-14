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春酒、尾牙將近 台灣代駕推15分鐘抵達功能

2019-11-14 13:29聯合報 記者侯俐安／台北即時報導

尾牙、春酒旺季將近，台灣代駕宣布正式推出「台灣代駕 15分抵達」功能，透過大數據應用，提供更即時與便利的代駕服務，大幅縮短所有使用者平均等候時間，讓代駕司機更安全有效將乘客與愛車送達目的地。

「台灣代駕」累計過去20萬趟的代駕行程資料庫進行完整分析，準確將使用者呼叫代駕時間點與熱門地段結合，再根據當下司機上線與交通流量的狀態交叉計算，創造更即時快速、更高成功率的代駕媒合服務。截至目前，台灣代駕的所有行程中司機抵達時間平均皆落在11分鐘內，超過80%以上的趟次都在15分鐘內抵達現場。

台灣代駕表示，「台灣代駕15分鐘抵達」功能除優化App介面，也能減少叫車後等待時間。並透過媒合機制優化與精準導航定位能力，代駕司機可至最近的服務地點提供服務，有效減少司機等候接案的時間與精神成本，達到「無縫接案」。

台灣代駕劉子莊執行長表示，台灣代駕長期運用科技技術協助經營代駕服務，發現除了價格以外，「等候時間」是影響使用代駕服務的重要關鍵，因此在既有已經達成與水平以上的抵達時間目標設定，台灣代駕不斷突破精進，更運用新科技媒合最近距離的代駕司機與用戶，將所有代駕服務都控制在平均11分鐘內完成，不僅減少乘客叫車後等待時間與久候不耐的情緒，也替代駕司機爭取更多接案機會。

台灣代駕也推出新舊用戶限時優惠，即日起除了可以享有單趟3公里內300元新價格呼叫代駕服務，現有用戶凡呼叫滿代駕服務達指定趟次，即可獲得免費搭乘金，免費搭乘金無上限，用得越多、優惠越多。現在加入台灣代駕新用戶也可以獲得100元免費搭乘金。

2015年成立的「台灣代駕」，不但是第一家專注於代駕服務的科技公司，也是台灣第一家使用App作為服務平台的代駕品牌，為大台北地區、基隆、桃園、新竹、台中、台南、高雄等七大城市提供代駕服務，上線以來已提供超過20萬趟次的代駕服務。

台灣代駕執行長劉子莊。圖／台灣代駕提供
台灣代駕執行長劉子莊。圖／台灣代駕提供
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