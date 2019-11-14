春酒、尾牙將近 台灣代駕推15分鐘抵達功能

2019-11-14 13:29 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ／台北即時報導



尾牙、春酒旺季將近，台灣代駕宣布正式推出「台灣代駕 15分抵達」功能，透過大數據應用，提供更即時與便利的代駕服務，大幅縮短所有使用者平均等候時間，讓代駕司機更安全有效將乘客與愛車送達目的地。

「台灣代駕」累計過去20萬趟的代駕行程資料庫進行完整分析，準確將使用者呼叫代駕時間點與熱門地段結合，再根據當下司機上線與交通流量的狀態交叉計算，創造更即時快速、更高成功率的代駕媒合服務。截至目前，台灣代駕的所有行程中司機抵達時間平均皆落在11分鐘內，超過80%以上的趟次都在15分鐘內抵達現場。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

台灣代駕表示，「台灣代駕15分鐘抵達」功能除優化App介面，也能減少叫車後等待時間。並透過媒合機制優化與精準導航定位能力，代駕司機可至最近的服務地點提供服務，有效減少司機等候接案的時間與精神成本，達到「無縫接案」。

台灣代駕劉子莊執行長表示，台灣代駕長期運用科技技術協助經營代駕服務，發現除了價格以外，「等候時間」是影響使用代駕服務的重要關鍵，因此在既有已經達成與水平以上的抵達時間目標設定，台灣代駕不斷突破精進，更運用新科技媒合最近距離的代駕司機與用戶，將所有代駕服務都控制在平均11分鐘內完成，不僅減少乘客叫車後等待時間與久候不耐的情緒，也替代駕司機爭取更多接案機會。

台灣代駕也推出新舊用戶限時優惠，即日起除了可以享有單趟3公里內300元新價格呼叫代駕服務，現有用戶凡呼叫滿代駕服務達指定趟次，即可獲得免費搭乘金，免費搭乘金無上限，用得越多、優惠越多。現在加入台灣代駕新用戶也可以獲得100元免費搭乘金。