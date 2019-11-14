誰是iPhone得主 環保署今公布回收手機抽獎結果
2019-11-14 13:20
聯合報 記者雷光涵
／即時報導
環保署每年10月舉辦的手機回收活動今抽出8位iPhone手機得主，計算所回收的手機再利用可獲得約1公斤黃金及6公斤銀，回收稀有金屬產值約新台幣190萬元。
環保署說，今年度《首部曲-收好抽滿》各縣市環保局辦理超過50場次的回收活動，並設立超過80個常駐回收點，活動民眾反映熱烈，統計回收超過2萬3241支手機，有超過2萬人登錄資料參與本次的抽獎。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
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- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
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■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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今抽獎直播，8位幸運民眾可獲得iPhone手機，分別來自台北市、苗栗縣、嘉義縣、新北市、桃園市、台中市、高雄市的民眾，得獎名單同步於環保署生活廢棄物質管理資訊系統公告，並以電話通知得獎者，歡迎民眾上網查詢。
環保署表示，手機有很高的經濟循環價值，再次提醒民眾回收手機三步驟「檢」、「刪」、「排」。第一步「檢」，定期檢視家中壞掉或不再使用的手機；第二步「刪」，回收手機前自行先刪除個資，避免個資外洩，供民眾查詢；第三步「排」，將廢手機交付清潔隊、通路賣場、電信業及手機品牌門市回收管道。有關各品牌手機刪除個資的方式及回收點資訊，可於環保署生活廢棄物質管理資訊系統查詢。
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