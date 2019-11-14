親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

12強／寧不要提前晉級！拒幫韓加油 日球迷：盼台灣打奧運

香港示威衝突急升溫 中共將面臨什麼風險？

不足1500公克雙胞胎 復健早療追上同齡兒

2019-11-14 14:17聯合晚報 記者李樹人／台北報導

「孩子實在太小，就連餵奶時，都深怕孩子喝太急、忘記呼吸。」29歲官小姐懷了雙胞胎，31周時提早報到，出生體重不滿1500公克，新生媽媽的她手腳笨拙，常與兩個寶寶一起哭。

把握黃金療癒期，在個管師協助下，官小姐雙胞胎早產姐妹成長追上足月兒。 圖／官小姐...
把握黃金療癒期，在個管師協助下，官小姐雙胞胎早產姐妹成長追上足月兒。 圖／官小姐提供
分享

所幸有早產兒基金會「極低體重早產兒的追蹤計畫」，個管師積極介入，發現兩個小寶寶坐姿不穩、翻身不順，疑似運動發展遲緩，經過兩個多月復健、及早療育，逐漸追上其他同齡孩子的成長曲線。

新北市早產兒個案管理計畫主持人暨早產兒基金會董事彭純芝醫師表示，早產兒為寶寶在媽媽懷孕20周以上、未滿37周即出生，由於器官發育未臻成熟，體重也未達標準，可能伴隨有許多疾病風險，影響成長。由於晚婚晚孕比率越來越高，高齡產婦隨之增加，調查發現，國內早產兒比率有逐年上升的趨勢。2014年為9.5%，到了2017年已經升至9.8%，幾乎每十個新生兒就有一名為早產兒。

新生兒科醫學會理事長許瓊心說，根據統計，約有三成極低出生體重（小於1500公克）早產兒，在成長過程中，出現中重度不等的神經動作異常，必須及早介入治療。

彭純芝表示，這25年早產兒基金會獨立執行追蹤計畫，涵蓋率達八成五，受限於個資法，未能進一步找出漏網之魚。為此，早產兒基金會、新北市政府以及19家設有新生兒照護中心的醫療院所攜手合作，將轄區內所有極低體重的寶寶納入追蹤網，今年7月迄今，追蹤率已達近百分之百。

「每個寶寶都需要悉心呵護」新北市衛生局長陳潤秋說，透過這項計畫，新北市所有極低出生體重早產兒，至滿兩歲這段期間均納入關懷網絡。

早產新生兒復健雙胞胎

相關新聞

糖尿病用藥主成分不足 廠商主動通報回收

2019-11-14 13:19

下周一、二再降溫 北台灣整天感受冷颼颼

2019-11-14 12:57

流感疫苗來了 明起「國小至高中學生及醫事人員」先打

2019-11-14 11:32

比過年搶台鐵票還難！林務局月曆開放預購網站大當機

2019-11-14 13:41

米其林指南納入「台中」 美食家許心怡：這幾家呼聲高

2019-11-14 14:24

年輕保母不到一成五 家有幼兒兼當保母門檻將放寬

2019-11-14 11:31

二歲男童流血淚？出血性結膜炎引起

2019-11-14 11:35

新北空氣品質轉差 午後可望稍微紓解

2019-11-14 11:18

新手術治療攝護腺肥大好嗎？醫師：勿陷入迷思

2019-11-14 15:04

移工仲介公司評鑑 3成2業者獲A級

2019-11-14 14:47

青少年型黃斑部病變 陳瑩山以「微視野計｣復健改善

2019-11-14 14:24

影／高鐵卡娜赫拉列車首航 P助化身列車長

2019-11-14 14:16

收托人數將放寬 保母可望年輕化

2019-11-14 14:15

【黃色笑話】苦衷

2019-11-14 14:03

敦南誠品24小時書店熄燈日確定！2020年這時候告別

2019-11-14 13:53

台灣米其林指南 台中市2020年列入評鑑！

2019-11-14 13:47

不只台北有！2020米其林指南擴及台中 推出雙城指南

2019-11-14 13:41

誰是iPhone得主 環保署今公布回收手機抽獎結果

2019-11-14 13:20

雲端發票多40萬組500元獎 可用APP掃描領獎

2019-11-14 13:03

流感疫苗供貨吃緊 蘇貞昌：公費疫苗明起分三階段施打

2019-11-14 12:55

傳出高麗菜耕鋤補助起跑 胡忠一澄清並無啟動調節措施

2019-11-14 12:53

變美魔女！醫助減糖大作戰 糖尿病母與女合影變姊妹照

2019-11-14 12:50

40位不同行業的攝影愛好者創作聯展 喚回攝影初衷

2019-11-14 12:13

乾癬協會籲 各疾病都應投入預算

2019-11-14 12:00

「被溫泉魚咬到血流不止」他怒發評論網全歪樓：老闆放食人魚？

2019-11-14 12:00

桃機欲擴建 居民不滿未溝通：收到通知才知家被徵收

2019-11-14 11:53

拓寬台11線 林佳龍：推動太平洋公路品牌

2019-11-14 11:37

健保署雁行計畫 林口長庚電子雙向轉診、下轉全國第一

2019-11-14 11:10

台灣高鐵攜手卡娜赫拉 推小動物彩繪列車

2019-11-14 10:31

出生不到1500公克 雙胞胎早產姐妹成長追上足月兒

2019-11-14 09:59

一歲半男童腎病症候群 皮膚出疹子醫師意外查出

2019-11-14 09:46

影／萌翻！高鐵卡娜赫拉彩繪列車今首航

2019-11-14 09:38

海鷗颱風外圍水氣影響 彭啟明：周日北、東降雨機率高

2019-11-14 08:19

北台灣一整天陰涼 吳德榮： 下周一氣溫再遽降水氣多

2019-11-14 07:40

大陸霾害來了 除花東今全台空品「淪陷」

2019-11-14 05:20

國五接蘇花改 啟動可行性評估

2019-11-14 00:33

北宜高鐵／學者：解決什麼問題？要付多少代價？

2019-11-14 00:31

北宜高鐵取代直鐵 明年底環評

2019-11-14 00:28

胸悶吃成藥 瓣膜狹窄險喪命

2019-11-14 00:17
看更多

熱門文章

一張圖看天氣！東北季風報到 北台灣明降7、8度

2019-11-13 21:33

用肯德基蛋塔拜月老後秒被天菜搭訕 網：要缺貨了

2019-11-13 21:28

Kitty迷瘋搶！麥當勞Hello Kitty 置物籃融化少女的心

2019-11-13 16:35

消失的超商「福客多」 網友：有點年紀的人才會有印象

2019-11-13 21:45

大陸霾害來了 除花東今全台空品「淪陷」

2019-11-14 05:20

北台灣一整天陰涼 吳德榮： 下周一氣溫再遽降水氣多

2019-11-14 07:40

7-ELEVEN最強「史努比70周年」集點！積木公仔、咕咕鐘、史努比夜燈鐵粉必收

2019-11-14 11:10

敦南誠品24小時書店熄燈日確定！2020年這時候告別

2019-11-14 13:53

北宜高鐵取代直鐵 明年底環評

2019-11-14 00:28

炸雞霸主胖老爹變難吃？ 相似店名網友笑翻：前妻開的

2019-11-13 16:46

北宜高鐵／學者：解決什麼問題？要付多少代價？

2019-11-14 00:31

影／萌翻！高鐵卡娜赫拉彩繪列車今首航

2019-11-14 09:38

常溫三天美味不變！ 吳寶春「夢幻麵團」7款麵包登場

2019-11-13 21:15

每日星座運勢／天蠍運勢好心情開朗　事業旺有收穫

2019-11-14 00:00

比過年搶台鐵票還難！林務局月曆開放預購網站大當機

2019-11-14 13:41

今18測站空品「紅害」 14日大陸霾害由北而南淪陷

2019-11-13 17:51

鄉親注意了！春節台金管制航線 11月27日開放訂位

2019-11-13 15:34

糖尿病併發症最高竟是「它」 醫病認知大不同

2019-11-13 15:43

【親子教養】滿佳／我這樣教育兒子

2019-11-14 06:00

牙齒小問題拖成大毛病 60歲婦人2年全口治療花80多萬元

2019-11-13 17:03

桃機欲擴建 居民不滿未溝通：收到通知才知家被徵收

2019-11-14 11:53

不只台北有！2020米其林指南擴及台中 推出雙城指南

2019-11-14 13:41

【生活點滴】亞米／就要美美地上學去

2019-11-14 06:00

【龍鳳胎底家啦】王蘭芬／愈數愈浪漫

2019-11-14 06:00

公費疫苗將開打 北市已有11萬劑

2019-11-13 16:00

雙11貨物多到爆炸 物流卡住網友嘆「等太久」

2019-11-13 16:55

義大皇家酒店住一晚再送一晚 符合補助資格者續住千元有找

2019-11-13 16:53

巨型金莎、百罐品客拍照牆！7-11耶誕主題門市超好拍

2019-11-13 15:57

下周一、二再降溫 北台灣整天感受冷颼颼

2019-11-14 12:57

拓寬台11線 林佳龍：推動太平洋公路品牌

2019-11-14 11:37

影／超聰明狗狗 靠這個工具學會跟主人「說話」

2019-11-13 16:58

「全家」力推Clean Label少添加食品 最熱賣的就是它

2019-11-13 17:14

茶改場百年來首辦茶業國際班 16外國人搶報

2019-11-13 17:32

雲端發票多40萬組500元獎 可用APP掃描領獎

2019-11-14 13:03

新北空氣品質轉差 午後可望稍微紓解

2019-11-14 11:18

台東廣原與利稻小熊編織巢窩 引專家好奇

2019-11-13 17:17

國五接蘇花改 啟動可行性評估

2019-11-14 00:33

雪寶你怎麼了？HOLA 《冰雪奇緣2》聯名居家系列逗趣萌

2019-11-14 13:19

雇用中高齡、身心障失業勞工 可領15.6萬獎助金

2019-11-13 18:12

米其林指南納入「台中」 美食家許心怡：這幾家呼聲高

2019-11-14 14:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top