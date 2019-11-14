下周一、二再降溫 北台灣整天感受冷颼颼

2019-11-14 12:57 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ／台北即時報導



明天氣溫回升，不過下周一開始受到鋒面通過、東北季風增強及海鷗颱風外圍影響，預計氣溫會再降低。中央氣象局表示，下周一、下周二不只低溫只有14、15度，中部以北的高溫也只有20度上下，要注意保暖。

氣象局預報員陳建安表示，今明兩天受東北季風影響，水氣多，北部、東北部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣型態。明天天氣轉乾，僅剩宜蘭、台東有零星降雨；溫度方面，明天高溫回升，北台灣高溫從今天的22度、23度上升到25到27度，其他地方高溫跟今天類似，為26到30度之間。

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陳建安表示，周末受到暖空氣影響，高低溫都往上升，北部地區雲量增多、中南部則維持多雲到晴，西半部高溫28到31度之間，低溫約18到24度之間。

陳建安表示，下周有一道鋒面通過，東北季風再增強，這時候海鷗颱風移到到南海北側，會有一些水氣北上影響台灣，台灣天氣將轉不穩。