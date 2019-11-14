傳出高麗菜耕鋤補助起跑 胡忠一澄清並無啟動調節措施

2019-11-14 12:53 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ／雲林縣即時報導



近來傳出農糧署透過合作社場辦理耕鋤作業，每公頃補助十萬元，但必須有辦理高麗菜種植登記的農民才有耕鋤補助，農民抱怨想耕鋤領補助找不到窗口；對此，農糧署長胡忠一說，目前價格穩定，並無啟動任何耕鋤補助措施。

農委會8月起高麗菜種植登記上路，每位農民最多可登記2公頃，在台北批發市場交易價格持續下跌時，由農民團體或加工廠以每公斤6元以上價格優先收購，以每公頃10萬元方式保障農民收益。

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據農委會資料，今年8月下旬育苗場供應的高麗菜苗已達7百多萬株，超過警戒值約2百萬株，達紫爆警戒，高麗菜生長期約兩個月，近期進入採收期，傳出價格低，雲林地方也盛傳農委會在十月下旬透過合作社場辦理耕鋤。

農糧署長胡忠一今天到雲林二崙果菜生產合作社，參加高麗菜外銷加拿大記者會，對於耕鋤補助傳聞，他說，他有聽聞農民耕鋤高麗菜，但耕鋤的都是有病蟲害，或是蔬菜合作社跟契作農友之間自行耕鋤。

胡忠一提到，農委會跟農民約定是國內行銷沒有通路、加工量不足或外銷受阻，導致整個國內價格崩盤，才會啟動耕鋤。