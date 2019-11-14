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乾癬協會籲 各疾病都應投入預算

2019-11-14 12:00聯合報 記者簡浩正／台北即時報導

國際病友聯盟（IAPO）今年首度在亞洲、台灣舉辦第一屆亞太病友大會。台灣協辦單位、國際乾癬聯盟亞太區秘書長柯怡謀表示，醫療科技評估（HTA）應兼顧社會、經濟效益等，比方說關節炎、免疫疾病或是乾癬等各式慢性非傳染性疾病，目前政府所投入預算相對較少。但慢性疾病可控制、甚至治癒可能，理應投入更多預算，不應輕重程度而有明顯分別。

IAPO為全球最大的跨病別病友組織，今日探討各地區的戰略和計畫、及患者參與UHC創新和行業最佳實踐外；同時因是亞洲首屆，也會發表病人安全、全民健康覆蓋、以病人為中心的健康系統相關議題的宣言。

柯怡謀受邀講述HTA主題，他說HTA是系統性的探討使用醫療科技與設備，在操作性能、治療效果、財務衝擊等各方面所產生的影響。HTA評估內容主要包括臨床效益分析、經濟分析兩範疇，提供給決策者一個以科學證據為基礎的決策參考資料，在資源分配上做出妥適的決策制定。

他說，慢性、非傳染性疾病（NCD）一直是聯合國世衛組織近年非常強調的疾病防治重點，像是許多自體免疫疾病，如乾癬、類風濕性關節炎（RA）、紅斑性狼瘡（SLE）等疾病，就是這類的重要慢性病，政府應投入更多預算。

柯怡謀認為健保有兩點需精進：完整性與公平性。如疾病所使用藥物進入健保系統後，應每隔一段時間（如兩、三年）就應檢視使用狀況、藥效、預算是否合宜；評估應有系統性的建立制度、公平的納入病友團體聲音，而非單純只有專家學者閉門造車，以免造成落差。

而以乾癬協會立場來說，他最近應邀至東南亞演講，在HTA中的另一重要領域，醫療科技再評估（HTR）的領域，對解决病患未滿足的需求，非常有助益。也建議政府可多投入更多的資源來協助建立機制，或解決病友的醫療及用藥上困難或限制。

國際乾癬聯盟亞太區秘書長柯怡謀表示，醫療科技評估（HTA）應兼顧社會、經濟效益等...
國際乾癬聯盟亞太區秘書長柯怡謀表示，醫療科技評估（HTA）應兼顧社會、經濟效益等，比方說關節炎、乾癬等各式慢性非傳染性疾病，目前政府所投入預算相對較少，政府應投入更多預算，不應輕重程度而有明顯分別。記者簡浩正／攝影
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類風濕性關節炎健保

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