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拓寬台11線 林佳龍：推動太平洋公路品牌

2019-11-14 11:37聯合報 記者尤聰光／台東縣即時報導

台東立委劉櫂豪今天安排立法院交通委員會考察，邀請交通部長林佳龍前來台東考察交通建設，對於台東省道台11線拓寬計畫，林佳龍表示，交通部規劃推動為「太平洋公路」品牌。

林佳龍表示，台11線是台灣最漂亮的太平洋公路，交通部正在規劃做整體道路品牌的建立，提升周邊設施及環境，尤其連接到台東市富岡漁港拓寬工程，未來周邊發展除了交通，也兼具觀光功能，今年底規劃設計完，110年初完成。

另省道改善的計畫，林佳龍特別指出台東市道路與省道多處重疊特別長，這部分交通部也在研究與配合對地方的路燈、側溝及環境的改善能夠一併推動。

交通部長林佳龍（右）對於台東省道台11線拓寬計畫，他表示交通部規劃推動建立「太平...
交通部長林佳龍（右）對於台東省道台11線拓寬計畫，他表示交通部規劃推動建立「太平洋公路」品牌。圖／讀者提供
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台東林佳龍考察

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