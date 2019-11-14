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二歲男童流血淚？出血性結膜炎引起

2019-11-14 11:35聯合報 記者游振昇／台中即時報導

台中2歲謝姓男童左眼紅腫癢，他用手揉眼睛，結果竟然流下了幾行血淚，母親嚇壞帶到童綜合醫院眼科看診，眼科主任陳沛仁醫師檢查後，確診男童罹患了出血性結膜炎，並且還增生了假膜(透明的膜)，造成男童更不舒服；治療方式先進行左眼局部麻醉，然後將假膜刮除下來，再開立藥物請家長回家後按時幫男童點藥，觀察假膜是否有再增生；3天後男童再度回診，經醫師檢查後確認假膜沒有再增生，恢復狀況良好。

陳沛仁主任表示，急性結膜炎俗稱紅眼症，是濾過性病毒感染所造成，以流行性的居多，感染後兩週內都具有高度傳染力，急性出血性結膜炎則是結膜發炎還伴隨結膜下出血情況。男童疑遭父親感染，因父親在小孩出現症狀前，已經反覆右眼與左眼交替罹患過結膜炎，可能因為沒有確實洗手而將病毒傳染給了男童，而孩童因為抵抗力較弱，所以症狀比起大人更嚴重。

陳沛仁主任指出，急性結膜炎的病程需要7到10天才會恢復，跟感冒相同，就算沒用藥物治療，大部分病人仍會慢慢痊癒。但如果完全不加以治療，病灶發作時不但不舒服，且有機會引起其他併發症，例如病毒可能在眼睛結膜產生一些假性黏膜，要由眼科醫師幫忙將黏膜清除，不然病程會拖長，以後也容易造成結膜結痂；若併發細菌性的結膜炎，分泌物會變得更黃更黏稠，那就必須使用抗生素藥水；大多數急性結膜炎可以在2週內痊癒，病程較長就會產生角膜炎病變，症狀可以持續好幾個月，還會伴隨著視力減退、畏光等症狀。

陳沛仁主任呼籲，如果家裡有一個人罹患結膜炎，其他家人常常也無法倖免，勤洗手，避免與他人共用毛巾，是防止傳染的重要措施。要避免感染，有幾個原則要注意：

1.避免和紅眼症病人接觸。

2.不要用手揉眼睛。

3.不要使用公共場所的毛巾和浴巾。

4.盡量常洗手以保持雙手清潔。

5.游泳後可以點眼藥水避免感染。

急性結膜炎的治療，初期時要有勤洗手習慣，還可以點用一些無防腐劑的人工淚液，有舒緩異物感和沖洗掉分泌物的效果；若過了兩三天症狀仍持續，可以考慮使用一些輕微類固醇的藥水，但若使用時間較長，要注意有無眼壓增高的情形。不是所有的急性結膜炎都是因濾過性病毒引起。

台中一名男童流血淚，一眼幾乎睜不開，被檢查出是出血性結膜炎。圖／童綜合醫院提供
台中一名男童流血淚，一眼幾乎睜不開，被檢查出是出血性結膜炎。圖／童綜合醫院提供
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台中一名男童流血淚，被檢查出是出血性結膜炎。圖／童綜合醫院提供
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