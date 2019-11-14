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年輕保母不到一成五 家有幼兒兼當保母門檻將放寬

2019-11-14 11:31聯合報 記者羅真／台北即時報導

台灣的合法保母年齡偏高，逾五成七超過50歲，其中更有近一成八是60歲以上的阿公阿嬤級。原因是年輕保母自己未滿6歲的子女，也須計入法定的居家托育兒童數。衛福部社家署預告修法，夜間有收托或是自己育有幼兒的保母，白天收托人數可增加。

社家署統計，截至今年六月底，全台共有2萬6544名保母，其中20-29歲占率只有2%，30-39歲占12.37%，40-49歲占28.12%，50-59歲占39.6%，60-69歲占17.38%，70歲以上占0.52%。40歲以下的保母不到一成五。

社家署副署長張美美表示，這個現象可能與現行「居家式托育服務提供者登記及管理辦法」規定有關。在既有規定中，夜間收托2名兩歲以上幼兒者，白天只能再收托1人，這相當於，自己育有兩名幼子的保母白天只能另收托1人、收入少，影響育齡女性擔任保母意願。

衛福部社家署預告修正此辦法草案，未來夜間收托（或自己育有）2名二歲以上幼兒的保母，白天可另收托的人數從現行的1人增加至2人；另新增，夜間收托（或自己育有）1名未滿二歲及1名二至五歲幼兒，白天可另收托1人。且子女的計算，從現行的6歲以下，修正為未滿5歲。保障家有幼兒的保母工作權，保母整體年齡有機會降低。

此外，過去保母收托地點不是在自家就是在別人家，未來還可以到企業指定的地點。張美美表示，目前全台提供托育設施的企業只有20家，規模最大的是收托80人的林口長庚醫院附設托嬰中心，最小的是收托12人的台北市政府社區公共托育家園。未來修法後，即使是小規模企業都可為員工聘請保母，預期能增加友善職場、提升親子依附關係。

托育政策催生聯盟肯定這次的修法，也期盼法令能清楚寫明居家托育服務中心的功能。托育政策催生聯盟專員黃喬鈴表示，目前保母不僅有年齡斷層問題，且在政府放寬2-3歲托育補助後，更有保母人力不足的隱憂，這些情形凸顯保母人力招募、培訓與管理機制不足。

由於保母自己的小孩也須計入居家托育兒童數，影響育齡保母收入，導致當前保母年齡偏高...
由於保母自己的小孩也須計入居家托育兒童數，影響育齡保母收入，導致當前保母年齡偏高。有鑑於此，衛福部社家署預告修法放寬收托人數。本報資料照片
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保母托育衛福部親子托嬰

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