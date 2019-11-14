年輕保母不到一成五 家有幼兒兼當保母門檻將放寬

2019-11-14 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ／台北即時報導



台灣的合法保母年齡偏高，逾五成七超過50歲，其中更有近一成八是60歲以上的阿公阿嬤級。原因是年輕保母自己未滿6歲的子女，也須計入法定的居家托育兒童數。衛福部社家署預告修法，夜間有收托或是自己育有幼兒的保母，白天收托人數可增加。

社家署統計，截至今年六月底，全台共有2萬6544名保母，其中20-29歲占率只有2%，30-39歲占12.37%，40-49歲占28.12%，50-59歲占39.6%，60-69歲占17.38%，70歲以上占0.52%。40歲以下的保母不到一成五。

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社家署副署長張美美表示，這個現象可能與現行「居家式托育服務提供者登記及管理辦法」規定有關。在既有規定中，夜間收托2名兩歲以上幼兒者，白天只能再收托1人，這相當於，自己育有兩名幼子的保母白天只能另收托1人、收入少，影響育齡女性擔任保母意願。

衛福部社家署預告修正此辦法草案，未來夜間收托（或自己育有）2名二歲以上幼兒的保母，白天可另收托的人數從現行的1人增加至2人；另新增，夜間收托（或自己育有）1名未滿二歲及1名二至五歲幼兒，白天可另收托1人。且子女的計算，從現行的6歲以下，修正為未滿5歲。保障家有幼兒的保母工作權，保母整體年齡有機會降低。

此外，過去保母收托地點不是在自家就是在別人家，未來還可以到企業指定的地點。張美美表示，目前全台提供托育設施的企業只有20家，規模最大的是收托80人的林口長庚醫院附設托嬰中心，最小的是收托12人的台北市政府社區公共托育家園。未來修法後，即使是小規模企業都可為員工聘請保母，預期能增加友善職場、提升親子依附關係。