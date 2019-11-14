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健保署雁行計畫 林口長庚電子雙向轉診、下轉全國第一

2019-11-14 11:10聯合報 記者鄭國樑／桃園即時報導

謝姓婦人與次子都是肝病患者，在桃園市龜山區住家附近基層診所就醫，去年11月接受腹部超音波檢查發現疑似異常腫瘤，透過健保署電子轉診平台，安排謝女士到林口長庚進一步檢查，確診為肝癌，幸好發現得早，長庚安排手術切除肝腫瘤，情況穩定後，轉回原診所就近照護追蹤，有需要再透過轉診回長庚。

謝姓婦人由衷感謝雙向轉診合作照護，使她得以及早治療恢復健康，全家人也受惠如此高品質又便利的分級醫療就醫模式。

健保署北區業務組表示，健保署去年起積極推動分級醫療雙向轉診，北區業務組首推「雁行計畫」，鼓勵轄區院所以雁群合作精神組成團隊，林口長庚醫院領航548家院所是桃竹苗地區最大團隊，也是全國第一家率先組成分級醫療垂直整合團隊的醫學中心。

為分享推動成果及展望未來，健保署今天和林口長庚醫院舉辦「分級醫療 長庚領航」研討會，長庚表示，團隊經過1年多的努力，至今年9月以電子轉診平台雙向轉診達8.7萬人次，下轉到基層診所約2萬人次全國第1，並發展多項貼心服務，包括「轉診優先預約綠色通道」，及「轉診便利系統即時通知」等特色服務，讓民眾獲得更貼心更在地的醫療照護。

健保署李伯璋署長表示，配合衛福部積極推動分級醫療，建置電子轉診平台及健保雲端系統，以強化院際間就醫資訊暢通使民眾能安心轉診，近2年全國運用電子轉診平台雙向轉診達170萬人次，下轉基層達29萬人次，其中北區於桃竹苗組成12個雁行團隊、合作院所832家、涵蓋特約家數61%，雙向轉診成效達32萬人次。

李伯璋並鼓勵雁行團隊發展「資訊共享加值APP」、「病人用藥整合」及「專科支援共照」等便利轉診政策，也肯定林口長庚積極努力，轉至基層診所達2萬人次為全國第1，成效斐然，非常感謝林口長庚及雁行團隊院所的努力與用心。

今天還播放微電影，描述謝姓婦人母子在長庚醫院與診所合作下，實現分級醫療照護家人健康相守「平凡幸福」的溫馨故事。研討會安排北區、中區標竿團隊分享特色與成果，包括以專科聯盟特色發展轉診模式，由桃園醫院「骨醫聯盟及基層診所「COPD、Asthma」及DM共照模組分享成果。

會場也安排智能整合共照模式，由林口長庚及為恭醫院分享報告，另邀請專家學者共同討論分級醫療過去、現在、未來，共享一場智慧的饗宴，期能精進分級醫療合作造福民眾。

李伯璋署長感謝林口長庚團隊積極配合分級醫療政策，推動智慧醫療，促進醫療服務品質，成為台灣首家HIMSS7級認證醫院，並榮獲「智慧城市卓越貢獻獎」，未來更將以智慧醫療系統結合遠距醫療技術，帶動合作院所照護能力，使民眾看病更有效率及品質，造福基層及偏鄉診所讓更多民眾受惠。

健保署明年仍持續規畫推動分級轉診預算，希望所有醫院、診所都能再強化社區院所與醫院合作確保病人轉銜無礙，壯大基層照護量能，成為民眾厝邊好醫生，共同守護民眾健康。

謝姓婦人送自製堅果給李伯璋署長。圖／健保署北區業務組提供
謝姓婦人送自製堅果給李伯璋署長。圖／健保署北區業務組提供
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健保署今天和林口長庚醫院舉辦「分級醫療 長庚領航」研討會和成果發表。圖／林口長庚...
健保署今天和林口長庚醫院舉辦「分級醫療 長庚領航」研討會和成果發表。圖／林口長庚工紀念醫院提供
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健保署李伯璋署長肯定長庚的表現。圖／健保署北區業務組提供
健保署李伯璋署長肯定長庚的表現。圖／健保署北區業務組提供
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