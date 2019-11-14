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出生不到1500公克 雙胞胎早產姐妹成長追上足月兒

2019-11-14 09:59聯合報 記者李樹人／台北即時報導

「孩子實在太小，就連餵奶時，都深怕孩子喝太急、忘記呼吸。」29歲官小姐懷了雙胞胎，31周時提早報到，出生體重不滿1500公克，新生媽媽的她手腳笨拙，常與兩個寶寶一起哭。

所幸在早產兒基金會「極低體重早產兒的追蹤計畫」的關懷下，個管師積極介入，發現兩個小寶寶坐姿不穩、翻身不順，疑似運動發展遲緩，經過兩個多月復健、及早療育，逐漸追上其他同齡孩子的成長曲線。

新北市早產兒個案管理計畫主持人暨早產兒基金會董事彭純芝醫師表示，早產兒為寶寶在媽媽懷孕20周以上、未滿37周即出生，由於器官發育未臻成熟，體重也未達標準，可能伴隨有許多疾病風險，影響成長。

由於晚婚晚孕比率越來越高，高齡產婦也隨之增加，調查發現，國內早產兒比率有逐年上升的趨勢。2014年為9.5%，到了2017年已經升至9.8%，幾乎每十個新生兒就有一名為早產兒。

新生兒科醫學會理事長許瓊心說，根據統計，約有三成極低出生體重（小於1500公克）早產兒，在成長過程中，出現中重度不等的神經動作異常，必須定期接受追蹤，以期發現問題，及早介入治療。

彭純芝表示，為了讓極低出生體重早產兒都獲得良好照護，接受早療，這25年早產兒基金會獨立執行追蹤計畫，涵蓋率達八成五，受限於個資法，未能進一步找出漏網之魚。

為此，早產兒基金會、新北市政府以及19家設有新生兒照護中心的醫療院所攜手合作，將轄區內所有極低體重的小小腳ㄚ們納入追蹤網，從今年7月迄今，追蹤率已達近百分之百。

「每個寶寶都需要悉心呵護」新北市衛生局長陳潤秋說，透過這項計畫，新北市所有出生體重低於1500公克的極低出生體重早產兒，從出生至滿兩歲這段期間均納入全方位專業醫療關懷網絡。

官小姐相當感謝早產兒基金會的關懷協助，她說，寶寶六個月大時，個管師協助掛號，提醒回診，而健保又給付幼兒身心評估費用，讓她能夠樂觀面對孩子發展遲緩，只要按時追蹤，把握黃金療育期，孩子身心發育仍可追上足月兒。

29歲官小姐雙胞胎寶寶31週時提早報到，出生體重不滿1500公克，在早產兒基金會...
29歲官小姐雙胞胎寶寶31週時提早報到，出生體重不滿1500公克，在早產兒基金會協助下，協助就醫，提醒回診，現在身心發展已經追上足月兒。圖／官小姐提供
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把握黃金療癒期，在個管師協助下，官小姐雙胞胎早產姐妹成長追上足月兒。圖／官小姐提...
把握黃金療癒期，在個管師協助下，官小姐雙胞胎早產姐妹成長追上足月兒。圖／官小姐提供
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早產新生兒

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