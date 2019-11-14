影／萌翻！高鐵卡娜赫拉彩繪列車今首航

2019-11-14 09:38 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ／台北即時報導



台灣高鐵公司今年首度與日本著名的插畫家卡娜赫拉，共同打造「卡娜赫拉的小動物」彩繪列車，十二節車廂各有不同意境，今天上午上線，預計行駛至2020年9月，現場還有資深卡娜赫拉迷身穿相關衣物力挺，可見其魅力。

彩繪列車上，卡娜赫拉筆下最有名的P助與粉紅兔兔化身為高鐵列車長、服勤員、站務員，帶著旅客搭乘高鐵彩繪列車，一起快樂出遊。每節車廂都是不同意象，像是第十節列車外觀的設計理念就是戴太陽眼鏡的兩位主角，到達旅程終點南台灣，盡情浮潛和衝浪；車上也見小巧思，頭靠巾都換成P助與粉紅兔兔圖案。

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台灣高鐵公司資深副總孫鴻文說，這次與日本插畫家合作，兩個卡通人物在12節車廂各有不同的意境，分別扮演列車長、站務員、服勤員及旅客，營造旅遊氛圍。

至於為何會有這樣的構想，孫鴻文說，2013年打造老皮卡通列車合作，2017年跟台灣本土插畫家許匡匡合作文青系列製品，獲得旅客很大迴響，發現旅客對彩繪車很有興趣。孫鴻文說，這兩天在網路上釋出消息後「銷售業績超出想像」。

台灣高鐵公司說，旅客在未來的10個月期間，都有機會搭乘到這一台可愛的彩繪列車。車票的販售方式與票價，和現行其他列車完全相同，高鐵公司並於企業網站設置活動網頁，公布近期運行班表。

高鐵說，這次一共推出14項聯名限定商品，包含高鐵迴力車四輛組、皮革兩用腰包，可愛的絨毛玩偶、絨毛鑰匙圈，這些商品在高鐵列車上就買得到。在聯名彩繪列車上，也供應限量P助與粉紅兔兔聯名款熱咖啡、熱紅茶，歡迎搭乘彩繪列車的旅客購買。