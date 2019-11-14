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海鷗颱風外圍水氣影響 彭啟明：周日北、東降雨機率高

2019-11-14 08:19聯合報 記者雷光涵／即時報導

西太平洋的兩個颱風雖不會直接影響台灣，但天氣風險公司總經理彭啟明指出，菲律賓東方海面海鷗的外圍水氣，下周日逐漸北上接近到台灣附近，東半部到恆春半島下周日白天開始降雨機會會提高。

彭啟明在臉書發文表示，今天白天回溫有限，北部高溫預期約22-24度，明顯陰沉，和前幾天早晚溫差大的情形有些落差，入夜後溫度降到約16-18度，中南部不受影響，但日夜溫差大。

他說，較遠的颱風風神在關島附近北轉，對東亞陸地沒影響；海鷗持續滯留發展中，預期會發展增強，由於導引氣流也不明顯，目前預測有兩套劇本，多數可能是周末期間通過呂宋島，往南海方向移動，另外是在往台灣東部海面北上。

他說，這兩個走向都會遇到東北風，下周日東半部到恆春半島周日白天開始降雨機會會提高，下周日晚間則是配合東北風，迎風面的北部較陰沉有雨。

彭啟明表示，下周一東北風再增強，新的一波冷高壓中國東岸南下，前緣的鋒面通過台灣附近，東北風再增強。南邊水氣加上東北風的交互作用待觀察，目前預測影響很劇烈的情境不高，但可能還是在北部、東北部較為陰沉有陣雨。

他提醒目前這波的降溫，帶來境外空氣汙染物，昨天開始就已經影響全台各地，加上本地汙染，清晨中部以北多數是普通等級，較平常略高一些，中南部則是敏感族群不健康等級，有機會午後都增加一些，這要到整個增強東北風，北部才會稍緩解，中南部在背風面，未來幾天相對都略差一些，敏感族群要稍微留意。

中央氣象局說，今天東北季風增強，北部及東北部最高溫度將比昨天下降約７、８度之多，...
中央氣象局說，今天東北季風增強，北部及東北部最高溫度將比昨天下降約７、８度之多，迎風面的北部及東北部地區有局部短暫雨，花、東地區也可能有零星短暫雨。本報資料照片
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彭啟明颱風恆春

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