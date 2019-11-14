海鷗颱風外圍水氣影響 彭啟明：周日北、東降雨機率高
2019-11-14 08:19
聯合報 記者雷光涵
／即時報導
西太平洋的兩個颱風雖不會直接影響台灣，但天氣風險公司總經理彭啟明指出，菲律賓東方海面海鷗的外圍水氣，下周日逐漸北上接近到台灣附近，東半部到恆春半島下周日白天開始降雨機會會提高。
彭啟明在臉書發文表示，今天白天回溫有限，北部高溫預期約22-24度，明顯陰沉，和前幾天早晚溫差大的情形有些落差，入夜後溫度降到約16-18度，中南部不受影響，但日夜溫差大。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
他說，較遠的颱風風神在關島附近北轉，對東亞陸地沒影響；海鷗持續滯留發展中，預期會發展增強，由於導引氣流也不明顯，目前預測有兩套劇本，多數可能是周末期間通過呂宋島，往南海方向移動，另外是在往台灣東部海面北上。
他說，這兩個走向都會遇到東北風，下周日東半部到恆春半島周日白天開始降雨機會會提高，下周日晚間則是配合東北風，迎風面的北部較陰沉有雨。
彭啟明表示，下周一東北風再增強，新的一波冷高壓中國東岸南下，前緣的鋒面通過台灣附近，東北風再增強。南邊水氣加上東北風的交互作用待觀察，目前預測影響很劇烈的情境不高，但可能還是在北部、東北部較為陰沉有陣雨。
他提醒目前這波的降溫，帶來境外空氣汙染物，昨天開始就已經影響全台各地，加上本地汙染，清晨中部以北多數是普通等級，較平常略高一些，中南部則是敏感族群不健康等級，有機會午後都增加一些，這要到整個增強東北風，北部才會稍緩解，中南部在背風面，未來幾天相對都略差一些，敏感族群要稍微留意。
留言