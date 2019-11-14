北台灣一整天陰涼 吳德榮： 下周一氣溫再遽降水氣多

2019-11-14 07:40 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ／即時報導



今天各地清晨的低溫不降反升，氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，這是因為今晨東北季風南下，冷空氣的降溫作用，因輻射冷卻效應減弱消失而抵銷，不過白天北台灣還是陰涼的天氣。

吳德榮說，今晨中南部及東半部空曠地區氣溫仍偏低，最低溫大約在15、16度左右，花蓮鯉魚潭15.1度、南投中寮15.7度、花蓮光復15.9度，大台北平地最低溫大約在18至20度左右。

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他說，最新（13日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今天北台灣雲量增多，大台北、東北部有局部零星降雨，白天氣溫下降、整天陰涼；花蓮亦有局部零星雨的機率，其他地區影響較小。預測今天氣溫：北部18至23度、中部16至28度、南部16至29度、東部15至27度。

吳德榮表示，明水氣轉乾，迎風面轉為多雲時啨，白天氣溫略升；背風面白天微熱早晚涼。周六各地白天微熱早晚涼；東半部有局部短暫雨的機率。下周日（17日），東半部的局部短暫雨有擴展至北部地區的趨勢。

他提醒，下周一至三（18至20日）另一波東北季風南下，伴隨海鷗引進南海中層水氣，迎風面降雨明顯，氣溫遽降、天氣轉冷；背風面（西半部）雲量增多、有局部零星降雨的機率，氣溫亦下降。