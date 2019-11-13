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一張圖看天氣！東北季風報到 北台灣明降7、8度

2019-11-13 21:33聯合報 記者陳智華╱即時報導

東北季風報到！北台灣明降7、8度。 圖／聯合報系資料照片
東北季風報到！北台灣明降7、8度。 圖／聯合報系資料照片
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北台灣要變涼了，外套可以準備拿出來穿了。

氣象局稍早在臉書粉絲專頁「報天氣-中央氣象局」貼文指出，今天（13日）晚上有股東北季風報到，今晚到明天（14日）在屬於迎風面的基隆北海岸、宜蘭及大台北地區雲量會增加，也會有小雨或飄雨狀況，明天北台灣也會一整天偏涼，但中南部天氣幾乎不會受影響。

氣象局預測明天（14日）北部及東北部最高溫度將比今天下降約7、8度，其他地區早晚也較涼；預測明天各地低溫在18至21度，沿海、空曠地區氣溫可能更低一點，白天北部及東北部高溫只有22、23度，東部及東南部高溫約26、27度，中、南部高溫仍可達約29度，中南部日夜溫差大，可達10度以上。

但此波東北季風帶來的水氣不多，僅迎風面的北部及東北部地區有局部短暫雨，花、東地區也可能有零星短暫雨，對於其他地區影響不大，仍為多雲到晴。

至於兩個颱風，第25號輕度颱風「風神」，13日下午2時位於鵝鑾鼻東方約3580公里海面上，未來會從遠洋向北轉，對台灣沒有任何影響；原位在菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，13日上午8時已發展成輕度颱風「海鷗」，下午2時中心距離鵝鑾鼻東南方1310公里的海面上，向西北西進行，短期內對台灣並沒有直接影響，但周六之後可能會為台灣東半部帶來一些水氣。

氣象局也說，這波東北季風影響時間很短暫，周五（15日）水氣就減少了，北台灣周五雖然還是比較涼一點，氣溫會逐日回升，到周末西半部又回到秋高氣爽、日夜溫差大的穩定天氣。

東半部周末雲量逐漸增加，周日（17日）可能會受到南方颱風外圍飄來的水氣而有些短暫雨。目前預估下波鋒面及東北季風將在下周一前後報到，屆時北部天氣又會有較明顯轉變。

氣象局說，這波東北季風來去匆匆，影響時間很短暫，周五(15日)水氣就減少了。圖╱...
氣象局說，這波東北季風來去匆匆，影響時間很短暫，周五(15日)水氣就減少了。圖╱氣象局提供
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