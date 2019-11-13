消失的超商「福客多」 網友：有點年紀的人才會有印象

2019-11-13 21:45 聯合新聞網 綜合報導



超商「福客多」的名稱取得很貼切，可惜在大環境下不敵競爭，已經在市場上消失很久了。圖擷自 mobile01 分享 facebook

台灣為全世界便利超商密度最高的國家，而超商的服務不停推陳出新，不同超商之間競爭也越來越激烈，但有些規模比較小的超商不敵競爭，最終都在市場上消失，近日一名網友分享一間叫「福客多」的超商讓原PO印象非常深刻，不過它也消失已久讓他非常懷念。

一名網友在論壇「mobile01」發文表示，記得以前超商有很多家，估算一下大約有近10家不同的超商，目前依知名次序來排名有「7-11」、「全家」、「OK」、「萊爾富」等，另外以前還有一間叫做「福客多」的超商讓原PO印象較為深刻。

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原PO表示，超商「福客多」的名稱取得很貼切，可惜在大環境下不敵競爭，已經在市場上消失很久了。原PO也提到，當時為了紀念這家十分親切的店名，還特地拍照下來留念，讓他感慨的表示「現在想起很懷念」。

文末原PO詢問有沒有人也想起以前其它的超商，有許多網友也紛紛留言表示，「翁財記」、「小豆苗」，這些都是小時候才有的商店，原PO也提到，有點年紀的人士，對這些都會有點印象，也有其他網友留言，「味全安賓」(am/pm.)、「界揚超商」(J Young)、「義美」、「台糖」、「新東陽」等，也都很令人懷念。