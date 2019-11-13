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台美專家攜手新發明 一滴血精準檢測肝功能

2019-11-13 20:15中央社 台北13日電

有別常見肝功能檢測是透過肝細胞破壞狀況來推測肝功能，台灣教授和美國生技業者發明更簡單的檢測系統僅需一滴血、75秒就能精準檢測肝功能，未來可望讓肝功能檢測更普及。

衛生福利部、經濟部近日舉辦「藥物科技研究發展獎」頒獎典禮，共8件產品獲獎。其中，台北醫學大學講座教授、國防醫學院榮譽教授胡幼圃發明的「半乳糖肝功能快速檢測系統」獲頒醫療器材類銅質獎。

胡幼圃受訪時表示，多數民眾對於肝功能檢測都不陌生，卻不知道常見的肝功能檢測實際測的不是肝功能，而是檢測肝細胞被破壞的狀況，而非真正的肝臟功能；國際間至今未有臨床常規可用的檢測肝真正功能的作法。

胡幼圃說，目前臨床上開刀前用來檢測肝功能的方法，不但價昂且需多次抽血，且只能測得肝血流，無法測肝代謝功能。

胡幼圃和美國生醫業者共同開發出的「半乳糖肝功能快速檢測系統」，受試者只要口服、注射一定份量的半乳糖溶液，1小時後取一滴血，短短75秒就能快速測得病人實際剩餘的肝功能。

胡幼圃解釋，半乳糖之所以可以檢測肝功能，主要是半乳糖進入肝臟後，多達90%會在肝臟中代謝掉，給愈多半乳糖、代謝量就愈高，透過檢測血液中的半乳糖，就能得知肝臟血流及代謝酵素，進而了解肝功能；目前此作法已被美國食品藥品監督管理局（FDA）列入規範推薦使用，也收載到英、美教科書中。

胡幼圃說，這項發明堪稱是全世界最簡單的肝功能檢測方式，未來可望將肝功能檢測從醫院推廣至診所、居家，不只可用於肝炎等肝病患者身上，也能讓醫師在給藥劑量上更精準，一般民眾也能藉此更了解自己的身體狀況。

此外，台大醫院也和生技業者合作研發超音波睡眠呼吸中止症偵測系統，獲得醫療器材類金質獎肯定。

根據過去研究，全台睡眠呼吸中止症患者人數恐超過80萬人，但截至目前僅有約1成確診，但檢測睡眠呼吸中止症經常需到大醫院的睡眠中心睡一晚，不僅一床難求，即便如今已有居家檢測，睡覺時仍得穿戴許多儀器、貼片，容易影響睡眠，不見得能完整重現真實的睡眠狀況，若貼片因翻身脫落甚至可能要重新安排檢測。

這項超音波睡眠呼吸中止症偵測系統不僅可讓患者在清醒狀態下接受檢測、分析疾病成因，迅速、無痛地找出阻塞處，可望解決大醫院床位不足、排隊時間長、檢測費用高等問題。

睡眠患者生技

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