2至3歲托育補助加碼 主計處表示經費不足將埋單

2019-11-13 18:48 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ／台北即時報導



蔡英文總統日前宣布托育補助延長到3歲，兩到3歲幼童若繼續由保母或托嬰中心照顧，明年元旦起家長也可領到托育補助，最多6千元。立委王育敏質疑衛福部明年度未編列預算，批評為政治支票。衛福部長陳時中表示，會撙節少子女化政策經費因應，並已得到主計總處承諾，未來經費不夠再向主計總處申請。

王育敏今天在立法院社會福利及衛生環境委員會表示，延長托育補助相關經費並不在衛福部既有預算項目內，國會辦公室向主計總處詢問經費來源，主計總處答這是衛福部政策、衛福部要自己負責。她批評衛福部沒先想好財源，此為即興式規畫，長期的社福政策不應變成選舉政治支票。

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主計總處傍晚發布新聞稿指出，將依預算法所定程序，協助籌措兩至3歲托育補助財源，明年的兩至3歲托育補助是新增措施，所需經費優先由主管機關相關預算調整支應，若有不足，可循預算程序陳報行政院協助，主計總處會盡力籌措，並無不埋單情事。

陳時中答詢表示，每個單位要對自己的預算負責，衛福部規畫先從少子女化對策的預算中撙節開支來因應。陳時中說，「我國少子女化對策計畫」總經費約有100多億元，可以優先使用。1開始有這筆錢可用，後來若沒有經費，可循程序向主計總處爭取，衛福部也已得到主計總處承諾。