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孩子要不要打流感疫苗 專家為家長釋疑

2019-11-13 18:36中央社 台北13日電

今年公費流感疫苗分3階段接種，11月15日先從校園開始。疾管署副署長羅一鈞說，校園接種並非強制，但學生為流感傳播高風險族群，也可能將病毒帶回家中、社區。

疾病管制署今天邀請藝人Janet上直播節目，Janet分享，3年前曾感染流感，才認知到原來流感與一般感冒不一樣，不僅傳染力強，症狀也比較嚴重，呼籲符合公費接種對象的民眾，應按時接種流感疫苗，也要記得常常用肥皂洗手才能保護健康。

今年流感疫苗接種對象採分批接種，第一階段自11月15日起開打，接種對象為國小至高中學生及醫事人員。12月8日起為65歲以上長者及學齡前幼兒；109年1月1日起為其他公費對象。

校園流感疫苗接種並非強制，羅一鈞表示，接種流感疫苗是自願性質，除了本人自願，也需家長在「流感疫苗接種通知說明及意願書」上勾選同意且簽名，才能接種流感疫苗，未經家長同意就不能接種。

根據疾管署近年統計資料，學童雖納入公費對象，但家長同意接種約7至8成，仍有約3成學童沒有在校園接種。

羅一鈞表示，國小學童至高中職學生雖不是感染流感後易產生嚴重併發症或死亡的高風險族群，但因流感病毒對兒童及青少年的侵襲性很高，校園常形成流感傳染源，不僅造成學生因病缺席、停課，病毒也可能被帶回家及帶回社區。

研究也發現，學生在校園集中接種，可降低社區整體流感死亡率與家中孩童的流感嚴重度，進而間接保護其他高風險族群。

記者觀察不少社群論壇發現，不少家長認為「以前沒打過流感疫苗，也沒感染過，只要勤洗手就好」；羅一鈞說，流感是藉由飛沫或接觸傳染，當接種率提升使群體免疫達到一定程度時，可以阻斷或減緩疾病的傳播；但群體免疫需要時間累積，接種率達到一定程度才會產生效益，且主要是減緩疾病傳播，並非表示不會感染流感，流感高風險族群者，建議自身接種疫苗。

流感高風險群包含65歲長者、老年人、幼兒、慢性病人，感染後易引起併發症甚至死亡。

至於疫苗延遲到貨、影響接種時程，是否影響保護力；羅一鈞表示，目前流感疫情還在低點，也還沒觀察到病毒變異、會造成大流行的跡象；符合公費對象按照時程盡快接種，在疫情高峰來臨前就會有保護力，不必擔心。

羅一鈞說，尊重家長的權利和選擇，疾管署也製作「學生流感疫苗校園集中接種」相關問答，包括流感疫苗的成分、品質、安全性及副作用，暈針的原因、預防方式以及接種後的注意事項等都有詳細說明。

因應流感疫苗分階段開打，「疾管家」LINE官方帳號新增接種日期提醒功能，民眾可透過疾管家，為自己或家人查詢屬於哪一階段接種，疾管家將於可接種疫苗當天主動提醒；民眾可用LINE搜尋官方帳號「疾管家」或「＠taiwancdc」與疾管家互動，除流感疫苗外，也提供各種傳染病的諮詢。

流感疫苗疫情LINE

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