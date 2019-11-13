今18測站空品「紅害」 14日大陸霾害由北而南淪陷
2019-11-13 17:51
聯合報 記吳姿賢
／即時報導
西半部空氣品質「紅通通」！目前有18個空氣品質達到對所有族群不健康的「紅害」標準，集中在中南部，另有28個測站為「橘色提醒」等級。且明天中國霾害來襲，北部、中南部空品將輪流「淪陷」。
根據空品監測網資料，截至下午5時為止，有18個測站達到紅害標準。分別是台中豐原、忠明、大里、西屯，還有彰化線西、大城，南投竹山，雲林斗六，台南麻豆、善化、安南、台南，高雄林園、楠梓、左營、前金，屏東及小琉球。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
環保署監資處長張順欽表示，今天紅害主因是午後光化作用影響，使臭氧濃度上升，晚間就會好轉。現在麻煩的是明天有境外汙染，西半部有機會達到紅害等級，但時間會錯開，北部早上會先受到影響，下午則換中南部。
留言