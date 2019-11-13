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今18測站空品「紅害」 14日大陸霾害由北而南淪陷

2019-11-13 17:51聯合報 記吳姿賢／即時報導

霾害來襲，14日北部、中南部空品將輪流「淪陷」。 聯合報系資料照片／記者杜建重攝...
霾害來襲，14日北部、中南部空品將輪流「淪陷」。 聯合報系資料照片／記者杜建重攝影
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西半部空氣品質「紅通通」！目前有18個空氣品質達到對所有族群不健康的「紅害」標準，集中在中南部，另有28個測站為「橘色提醒」等級。且明天中國霾害來襲，北部、中南部空品將輪流「淪陷」。

根據空品監測網資料，截至下午5時為止，有18個測站達到紅害標準。分別是台中豐原、忠明、大里、西屯，還有彰化線西、大城，南投竹山，雲林斗六，台南麻豆、善化、安南、台南，高雄林園、楠梓、左營、前金，屏東及小琉球

環保署監資處長張順欽表示，今天紅害主因是午後光化作用影響，使臭氧濃度上升，晚間就會好轉。現在麻煩的是明天有境外汙染，西半部有機會達到紅害等級，但時間會錯開，北部早上會先受到影響，下午則換中南部。

目前全台有18個測站空品達到「紅害」。圖／取自空品監測網
目前全台有18個測站空品達到「紅害」。圖／取自空品監測網
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紅害空氣品質小琉球霾害

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