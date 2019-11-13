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糖尿病控糖不宜追低 低血糖恐增心肌梗塞風險

2019-11-13 17:06聯合報 記者楊雅棠／台北即時報導

糖尿病患者及家屬大多知道血糖控制的重要性，但多數病人卻以為血糖「只怕高不怕低」，反而忽略了糖尿病患者容易併發的低血糖，恐使大腦受到影響，甚至增加心肌梗塞的風險。

糖尿病友約有三成會發生低血糖併發症，但糖尿病衛教學會今年針對全台113名新陳代謝科醫師、452名第二型糖尿病患者進行「糖尿病醫病認知調查」，發現低血糖是糖友最不擔心的併發症，甚至很多人不知道糖尿病可能併發低血糖。

糖尿病關懷基金會執行長蔡世澤表示，低血糖常見的症狀是心悸、手抖和冒汗，但多數並不會有症狀，因此將近一半的糖友對於發生低血糖無感。但低血糖是糖尿病的急性合併症，若是血糖過低可能導致大腦活動受到影響，輕則反應遲鈍、嚴重則可能昏迷、神智不清。除了大腦受損，低血糖也可能促使體內激素分泌，使心臟收縮力增加，增加心臟負荷，引發心肌梗塞。

蔡世澤表示，糖尿病人可能因為藥物作用、飲食控制不佳，包括吃得太少、太晚或是漏餐而導致低血糖。他提醒，血糖控制目標不只是「降低」血糖，而是要讓血糖平穩，不能忽高忽低。他也提醒，除了監控糖化血色素，監測連續血糖值也很重要，血糖值若是低於70 mg/dL則為低血糖，一週低血糖狀況不可超過2次。

糖尿病衛教學會理事長杜思德也提醒，正確用藥才能穩定控制血糖，避免各種併發症發生。因此與醫護團隊討論及共同決策的糖尿病治療計畫能提高醫囑遵從性，降低病情惡化風險。

糖尿病衛教學會理事長杜思德（左）與糖尿病關懷基金會執行長蔡世澤（右）提醒糖尿病友...
糖尿病衛教學會理事長杜思德（左）與糖尿病關懷基金會執行長蔡世澤（右）提醒糖尿病友要注意低血糖併發症。記者楊雅棠／攝影
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