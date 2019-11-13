糖尿病控糖不宜追低 低血糖恐增心肌梗塞風險

2019-11-13 17:06 聯合報 記者 聯合報 記者 楊雅棠 ／台北即時報導



糖尿病患者及家屬大多知道血糖控制的重要性，但多數病人卻以為血糖「只怕高不怕低」，反而忽略了糖尿病患者容易併發的低血糖，恐使大腦受到影響，甚至增加心肌梗塞的風險。

糖尿病友約有三成會發生低血糖併發症，但糖尿病衛教學會今年針對全台113名新陳代謝科醫師、452名第二型糖尿病患者進行「糖尿病醫病認知調查」，發現低血糖是糖友最不擔心的併發症，甚至很多人不知道糖尿病可能併發低血糖。

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糖尿病關懷基金會執行長蔡世澤表示，低血糖常見的症狀是心悸、手抖和冒汗，但多數並不會有症狀，因此將近一半的糖友對於發生低血糖無感。但低血糖是糖尿病的急性合併症，若是血糖過低可能導致大腦活動受到影響，輕則反應遲鈍、嚴重則可能昏迷、神智不清。除了大腦受損，低血糖也可能促使體內激素分泌，使心臟收縮力增加，增加心臟負荷，引發心肌梗塞。

蔡世澤表示，糖尿病人可能因為藥物作用、飲食控制不佳，包括吃得太少、太晚或是漏餐而導致低血糖。他提醒，血糖控制目標不只是「降低」血糖，而是要讓血糖平穩，不能忽高忽低。他也提醒，除了監控糖化血色素，監測連續血糖值也很重要，血糖值若是低於70 mg/dL則為低血糖，一週低血糖狀況不可超過2次。