牙齒小問題拖成大毛病 60歲婦人2年全口治療花80多萬元

2019-11-13 17:03 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ／台南即時報導



佳里奇美醫院牙科主治醫師林靖傑花兩年時間為一名60歲女性進行牙齒全口重建，提醒牙齒小問題就要求診，以免延誤成大問題。圖／佳里奇美醫院提供 分享 facebook 60歲葉姓女子多年來雖然牙齒稍有不適，但不以為意，直到最後因缺牙問題，到佳里奇美醫院就診，經牙科醫師仔細檢查，發現牙齒問題很多，包括牙縫大、清潔不易、咬合不完全等，最後醫師建議進行全口重建，葉姓女子歷經兩年治療，花費80幾萬元，才讓牙齒重現舒適的面貌。

佳里奇美醫院牙科主治醫師林靖傑說，有些民眾對於牙齒的小問題不以為意，甚至有時因為怕痛不願或者拖延就醫，導致牙齒的問題越來越大，最後須花費更多的金錢來治療改善，得不償失；建議民眾若牙齒有不舒服的感覺，應盡速就醫治療，以免小病變大病，原本花小錢變花大錢，而後悔不已。

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林靖傑指出，葉姓女子因後牙缺牙問題，到佳里奇美醫院牙科求診，想要改以植牙支持式固定假牙的方式，來重建後牙的缺牙；葉女士表示原本多顆後牙缺失影響進食，而笑容也因缺牙而不美觀，前牙是一組很久以前做的固定假牙，牙縫很大而且不易清潔，常常覺得有臭味。

林靖傑檢查後，發現葉女士除了後牙缺牙問題外，口內現存多顆的固定假牙有假牙不密合合併假牙支柱牙齲齒的問題，建議需要拆除既有固定式假牙，重新評估齒質條件，以利後續全口重建的治療。