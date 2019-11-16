信用卡被盜刷怎麼辦？3步驟保障自己的權益

2019-11-16 10:21 聯合新聞網 BabyHome



【文：張詩華】

信用卡及VISA金融卡購物方便又快速，但仍有被盜用的風險，究竟信用卡被盜刷時該如何處理？一般民眾可能不清楚，又或者不清楚報案程序、銀行流程等而花費大把精力處理。BabyHome本篇彙整網相關資訊，希望大家別遇上被信用卡盜刷的事故，本篇能夠備而不用，多多分享。

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信用卡被盜刷 3步驟處理

1. 一經發現信用卡或金融VISA卡被盜刷，立即打電話給銀行停卡，並表示被盜刷。將被盜刷的款項列為「爭議帳款」。

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2. 向當地警察局「報案」（注意不是「備案」）信用卡被盜刷，並索取報案三聯單。

3. 向銀行清查盜刷款項，並請銀行提供相關刷卡資料，如刷卡地點及簽帳單（實體店面）、或是刷卡網站等，提供給警方後續查詢。

盜用信用卡可能涉及罪責

侵占拾得他人的信用卡 涉及刑法第337條侵占遺失物罪責 竊取他人的信用卡 涉及刑法第320條第1項普通竊盜罪罪責 偽造他人簽名盜刷信用卡 涉及刑法第339條詐欺取財罪責 網路購物輸入他人信用卡卡號 涉及刑法第339條之3違法製作財產權罪責

如何避免信用卡被盜刷

1. 妥善保管卡片，以及卡片背面3碼驗證碼。

2. 卡片背面「一定」要簽名，最好是他人難以模仿的簽名。

3. 向銀行設定「3D驗證」密碼，網路交易時要輸入預先設定的密碼，或是以簡訊傳送動態密碼至持卡人手機，需輸入密碼才能完成交易。

4. 避免下載來路不明的手機app，以免被植入惡意程式，竊取相關信用卡資訊或攔截動態密碼簡訊。

5. 實體店家刷卡時盡量不要讓信用卡離開自己的視線。

6. 避免將信用卡資訊留存於網路消費平台。

7. 請銀行發送刷卡提醒簡訊或email，能在被盜刷時盡快發現。

信用卡盜刷常見Q&A

Q：信用卡被盜刷，要先付錢給銀行嗎？

A：不用，將該筆帳款列為「爭議帳款」後，若查明確為盜刷，向嫌疑犯追討。不過若遺失信用卡，要第一時間掛失停卡，否則可能需負擔最高3000千元的部分盜刷款。

Q：信用卡被盜刷，銀行要我先報案才願後續處理；警察又說，要知道嫌犯是誰、沒有相關資料不願受理，但我不曉得嫌犯是誰啊！

A：信用卡盜刷若成立，犯了刑法第320條第1項的普通竊盜罪。該罪為公訴罪，警察應該要處理，若警方不願受理辦案，可向警政署網站投訴。

也有網友提供意見，若派出所不願受理，可改為向「分局」報案。

Q：銀行提供我的刷卡簽單，明顯不是我的簽名字跡，銀行卻要我繳款？

A：請保留簽單影本，向警方報案，並且積極向銀行表明盜刷、須列為爭議帳款，甚至可寄存證信函向銀行聲明，並附上報案三聯單影本。

參考資料：

內政部警政署

台灣法律網

麒麟律師事務所

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