公費疫苗將開打 北市已有11萬劑

2019-11-13 16:00 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ／台北即時報導



今年公費流感疫苗受世界衛生組織（WHO）延遲選株影響延後1個月，後天（15日）起分批開放施打，65歲以上長者及6個月以上到學齡前幼兒要等到12月8日才開始；北市衛生局表示，北市已有11萬295劑公費疫苗，後天起先提供給國小到高中職生及醫事人員接種，疾管署也預訂分11批次持續配送北巿共70萬550劑；另外，醫師也建議其他民眾有需要也可自費接種，而出入公共場等更要懂著自保。

每年秋冬之際，是國內流感的發病高峰期；根據萬芳醫院統計，最近連續兩年流感或肺炎是住院原因的第一名，平均每10名住院病人中就有1名是因流感或肺炎住院。

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萬芳醫院感染科主任李文生指出，約有10%流感會有併發症，最常見的是肺炎，嚴重時甚至引起死亡；65歲長者、幼兒以及慢性病人及醫護人員，都是容易罹患流感的高危險群，務必要接種流感疫苗；而近來氣溫驟降、日夜溫差大也發現有耳鼻喉症狀的患者增加5%到10%，民眾出入人多場所如百貨周年慶、跨年活動也要特別注意自保。

李文生表示，今年流感疫苗為四價，與以往三價不同，效果會更佳，除按公費流感疫苗接種，一般民眾也可評估自費接種，例如在百貨公司上班等容易接觸大量人潮的工作者，65歲以上長者公費流感疫苗雖要等到12月8日，若有需要也可自費先施打；而50歲以上的民眾如有糖尿病、心血管疾病、慢性疾病、慢性腎臟疾病或癌症患者等高風險族群，也建議自費施打肺炎鏈球菌疫苗來減少肺炎發生機率。

聯合醫院中興院區家庭醫學科主任孫文榮則說，秋冬季節轉換，近來氣溫下降，早晚溫差大，造成人體抵抗力下降，過敏體質者若還吸到二手菸等過敏物質，很容易出現咳嗽、流鼻涕等耳鼻喉症狀，民眾可視身體狀況與醫師建議接種相關疫苗較保險。