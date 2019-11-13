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雙11貨物多到爆炸 物流卡住網友嘆「等太久」

2019-11-13 16:55聯合新聞網 綜合報導

許多消費者紛紛在「雙11購物節」搶優惠，大量的貨物使物流和超商業者相當忙碌。記者...
許多消費者紛紛在「雙11購物節」搶優惠，大量的貨物使物流和超商業者相當忙碌。記者邱德祥／攝影
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近期的「雙11購物節」帶動大量買氣，許多電商平台和超商紛紛祭出優惠和免運的活動，但貨物過多也使物流業者忙不過來，許多消費者也紛紛抱怨還沒收到貨物。有位網友在網上發文，表示自己用全家的店到店寄貨，原本一天就能到貨的商品，過了2天都還沒到，而許多網友也紛紛回應遇到一樣的情況，對此全家公告表示因雙11貨量增加，配送到店時效調整為寄件後2到5天。

有網友昨（12）日在「批踢踢超商版」發文，表示自己11月10日到全家用店到店服務寄出包裹，但是到12日包裹卻還沒到店，也沒有出現取貨截止的提醒，讓他相當訝異，並表示「看來今天應該也收不到了？有版友也是卡住了嗎？因為東西有點急，本來想說全家都比7-11早半天到，看來賭錯了。」

對此，許多網友也在文章底下留言，表示因為雙11優惠的關係，貨物都會很慢才到，「上星期就開始塞車了，六天才收到」、「昨天要下別的單，賣家叫我不要選全家因為塞車了」、「雙11都這樣啊，前天跟店員聊天他們說又要忙死了」、「我的賣家11/8出，到今天都還沒收到取貨通知」、「我在樂天和PChome訂的都用全家，PCHome的貨後訂先到，樂天還沒」、「我也覺得掛了，我的10號凌晨寄出，現在也都沒更新，不過物流跟店員辛苦了～」。

對於貨物延遲的情況，全家則在各寄件平台公告，表示因為因應雙11各網購平台活動貨量增加，將會調整配送時間，維持配送品質，11月11日至22日寄送的包裹配送時間改為寄件後2到5天配達門市，而除了全家之外，PChome 24小時購物平台也發出公告，表示雙11購物節物流配送承載量大，已積極協調物流業者配合，會在最快的時間內完成配送，請尚未收到商品的消費者耐心等候。

雙11電商PChome超商網購

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