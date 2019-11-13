糖尿病併發症最高竟是「它」 醫病認知大不同

2019-11-13 15:43 聯合報 記者 聯合報 記者 楊雅棠 ／台北即時報導



明天就是世界糖尿病日，但中華民國糖尿病衛教學會卻發現，醫師和糖友對糖尿病的認知不同調。根據2019年最新糖尿病年鑑數據，糖友發生率最高的是心血管併發症，但糖友卻不以為意。

台灣糖友人數已突破220萬人，糖尿病衛教學會今年針對全台113名新陳代謝科醫師、452名第二型糖尿病患者進行「糖尿病醫病認知調查」，將近六成五的糖友認為控糖重要，卻有近六成的糖友糖化血色素（HbA1c）未達標。且根據調查，醫師、病人對併發症重要程度的認知也大不同。

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糖尿病衛教學會理事長杜思德表示，糖友發生率最高的併發症為心血管併發症，其次為腎病變，第三名為低血糖。2019年最新糖尿病年鑑便指出每四個糖友就有一人合併心血管疾病、每五個糖友就有一人患有慢性腎臟病。但在糖友認知中，卻認為最容易因糖尿病出現的併發症第一名為視網膜病變，其次為腎病變，第三名才是心血管併發症，這也導致糖友對共病管理的輕忽。

杜思德表示，許多糖尿病患者以為罹患糖尿病後人生就會從彩色變黑白，一定會失明、發生腎病，因此聽信保健食品的廣告而不遵從醫囑吃藥，只吃保健食品。但事實上，糖尿病用藥除了能夠協助糖友控糖，可能還有保護心臟、腎臟等共病預防的功效，因此不可貿然停藥。