流星雨瀑灑向墾丁夜空 社頂星空音樂會伴你迎星

2019-11-13 15:35 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ／屏東縣即時報導



壯麗流星雨將於11、12月劃過南台灣屏東墾丁夜空，屏東縣恆春半島觀光產業聯盟11月16日下午4時至7時40分，在低光害的墾丁社頂自然公園草坪舉舉辦觀星活動，免費入場。記者潘欣中／翻攝 分享 facebook 3大壯麗流星雨將於11、12月劃過南台灣屏東墾丁夜空，11月17、18日恰逢獅子座流星雨極大期，屏東縣恆春半島觀光產業聯盟為迎接這場天空盛事，結合野餐、音樂、流星雨許願元素，於11月16日下午4時至7時40分在低光害的墾丁社頂自然公園草坪舉辦觀星活動，免費入場，不僅在地旅宿業者推住一晚送一晚等優惠響應，活動還推出台灣首創的星海明信片，現場可參加手機抽獎，也可在期間內持至飯店或商家享優惠。

屏東天文學會說，流星雨極大期將出現在11月17日至18日，每小時上看高達120至150顆流星，據美國國家天文台指出，這是自2001年壯觀流星暴（meterstorm）之後，相對多的一次；南台灣墾丁因低光害，是最佳的賞流星雨地點。

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大鵬灣國家風景區管理處表示，恆春半島觀光產業聯盟由鵬管處於92年輔導成立以來，致力推動觀光發展，持續辦理更知性、具感性，且富有教育意涵的觀光活動；產業聯盟理事長林榮欽說，在墾丁社頂的墾丁星海草地音樂會，邀金曲歌手徹摩在壯麗的流星雨瀑下演唱，詠嘆流星雨的到來，屏東大學天文社帶來「帶小孩的木星與搖呼拉圈的土星」等不同主題，還有親子互動的趣味天文攤位、野餐佈置比賽，不只適合情侶浪漫，更適合親子同樂。