影／外食族營養均衡好難？下次點餐哼首歌 該吃都吃到

2019-11-13 15:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ／台北即時報導



唱一首間單的歌，就能該吃得全吃到，是外食族的夢想，衛福部國健署今推出「我的餐盤」口訣歌，「每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙」讓民眾利用拳頭、掌心即可暸解每餐六大類食物要吃的量。

「我的餐盤」是什麼？其實這指的並不只是實際的「餐盤」，更是一種均衡飲食的概念，是國健署依照107年最新版「每日飲食指南」，將首次每日應攝取的全榖雜糧、豆魚蛋肉、蔬菜、水果、乳品及堅果種子等6大類食物份量具體化，以餐盤圖像呈現各類別的比例。

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過去對營養師而言，最困難的就是將蛋白質、脂肪、碳水化合物等每天攝取建議量的公克數，準確讓民眾知道相當於多大分量的食材，國健署社區健康組科長秦義華表示，如今只要運用口訣可以讓民眾日常生活中的任何容器都是「我的餐盤」。

她舉例，如國人最攝取不足的蔬菜及水果，配合口訣「每餐水果拳頭大」只要舉氣手握拳，就能更具象知道就該吃多少水果，「菜比水果多一點」，換句話說就是比每餐食入的蔬菜要比拳頭更大。另外，越吃越順口的堅果類，其實每餐只能吃一茶匙，也就是相當於大拇指最前節的大小。

現在設計了口訣歌曲和MV，利用輕快的節奏及簡單的旋律，搭配手部動作及可愛動畫，即便是長者或學童都可以輕鬆跟著唱跳，除了提醒自己要吃的均衡，更可伸展筋骨。

參與MV拍攝的吳奶奶今天也現身「我的餐盤」口訣歌發布會場，她分享過去因為家境不好，總想著有的吃就很好，尤其知道堅果健康，以前都是一邊看電視一直拿堅果吃，學會「我的餐盤」口訣才知道自己吃太多，反而可能攝取太多熱量，對身體健康有害。