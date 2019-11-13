三星蔥量少價揚 1公斤410元今年最高
2019-11-13 15:08
聯合報 記者羅建旺
／宜蘭即時報導
三星蔥全國聞名，質好價高，三星地區農會更發現，因產量減少，蔥價衝高，今天一公斤均價377.6元，最高價410元，創今年最高。
「主要是量少！」三星地區農會表示，最近三星蔥產量正值青黃不接，即是可採收的陸續上市，但還在成長的要等下個月才可收成，像平時出貨量約6到7噸，但今天出貨量約3噸，只有半，因產量少，價格上揚。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
不過，三星地區農會指出，下個月產量增加，價格應該就逐步回穩。
而三星蔥十多年前曾創下每公斤拍賣均價400元、單價最高達600元的天價，而一路走來，都是質好價高，近月來，每公斤拍賣均價都在兩百多元。
因蔥價高，曾引來宵小，上個月還發生30年來首起在集貨場集體被盜事件，在萬富集貨場的37件裝好箱、共555公斤的三星蔥遭竊，警方迅速偵破。
「要顧好蔥園！」林姓農民說，種蔥很辛苦，蔥價高，要好好巡邏，不要被小偷偷走了。
留言