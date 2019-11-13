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糖尿病併發症多 醫：最怕心血管症

2019-11-13 15:09台灣醒報 記者林祐任╱台北報導

糖尿病衛教學會理事長杜思德(圖左)表示，醫病的治療觀念不同調，使得許多糖尿病友錯...
糖尿病衛教學會理事長杜思德(圖左)表示，醫病的治療觀念不同調，使得許多糖尿病友錯過預防併發症的最佳時機。(Photo by 林祐任/台灣醒報)
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糖尿病友最擔心的併發症竟然和醫生差很多！根據糖尿病衛教學會今年的醫病認知調查，糖尿病友最擔心的併發症依序為視網膜病變、腎病變、心血管併發症，但真正該重視的應是心血管心血管併發症與低血糖。

併發症要預防

糖尿病衛教學會理事長杜思德指出，心血管疾病才是造成糖尿病友最常見的死因，超過一半因併發症而住院的糖尿病患有心血管疾病。此外，低血糖的併發症也不被病患重視，卻可能造成車禍、心肌梗塞。

杜思德表示，高達77.9%的糖尿病友認為控制血糖很重要，卻有57%的病患未達標，糖化血色素數值高於7，可能原因包含任意增減用藥、生活作息不規律等，加上大部分的病患並沒有監測血糖的習慣，卻自我感覺良好。更有70.8%的糖尿病友不清楚自己所使用的藥物，恐怕錯失併發症預防最佳時機。

杜思德強調，醫病的治療觀念未同步，造成許多糖尿病友受併發症之苦。今年美國糖尿病學會提出新觀念，除了血糖控制，以病人為中心，與醫護團隊討論、共同決策，才能及早預防併發症。糖尿病衛教學會也推出「講糖APP」，提供病友最新觀念。

來自蘋果的排糖藥

糖尿病關懷基金會執行長蔡世澤表示，根據歐洲心臟學會與糖尿研究學會今年的報告，SGLT2i是最有符合成本效益的新藥物，然而目前在台灣仍只有極少數人使用。

SGLT2i是由蘋果樹中萃取的排糖藥，可將體內多餘葡萄糖經由尿液排出體外，一天可排出70至100克，還具有控制血壓、減重等功效，副作用則包括尿道發炎等。蔡世澤也感謝健保局有給付SGLT2i，期待能造福更多糖尿病友。

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糖尿病心血管疾病

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