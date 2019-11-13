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首屆亞太病友大會 學者讚：健保保障近全民「世界少有」

2019-11-13 14:56聯合報 記者簡浩正／台北即時報導

台灣醫療獲國際肯定，其健保制度更是幾乎照護全民。台大公衛學院副院長楊銘欽今天在第一屆亞太病友大會上表示，台灣1995年時將公保、農保等舊有保險體系整合納入，推出全民健保，並涵蓋了99%的民眾保障，其高性價比的醫療體系，放眼全球少有。

國際病友聯盟（IAPO）為全球最大的跨病別病友組織，今年首度在亞洲舉辦第一屆亞太病友大會，並擇定台灣舉辦，意義非凡。國際病友聯盟理事、台灣乾癬協會秘書長王雅馨表示，此次大會邀請國內外學者，討論全民健康覆蓋（UHC）、醫療科技評估（HTA）、亞洲各國病友倡議的進展，以及病友參與臨床研究等議題。

楊銘欽分享全民健保制度是否為推動公平、地區繁榮的驅動力。他表示，台灣戰後從1950年起陸續出現勞保、公保，農保到低收入戶保險等，直到1995年時整合成並推出全民健保，並強制納保、涵蓋了99%的民眾保障。其健保財務來源是根據大家工作的薪資來制定保費，有六種計算方式，且不管年齡、性別、想去哪間醫院治療等，都享有一樣的保障。

楊銘欽說，台灣有這麼好的健保制度，自然就要去思考「浪費」問題，依2017年健保數據統計，全台每人一年平均看診17次。健保雖提供完善制度，但當這麼多醫療機構提供幾乎一樣服務時，就會有重複使用與浪費的問題，這是值得思考問題。

如健保採總制額，且是全面給付，無論中、西醫、牙醫，急診、門診、住院或取用藥物，全都在保險給付內，患者可自行選擇醫療機構，政府不會限制。但健保發現這是問題，且健保現在面臨的挑戰是「人口老化」，因此目前已修正健保法，透過補充保費、部分負擔、偏遠地區醫療服務，針對族群推出補助計畫等作為調整、控制醫療支出。像是身心障礙、罕見疾病者為醫療弱勢族群，也都有計畫或專門基金來減免負擔。

楊銘欽說，雖然健保曾傳出破產危機，但他認為平等是很重要的，即使是負擔不起健保的人，政府也應保障民眾權益。因此，除安全準備基金、調整保費、節省醫療資源浪費外，健保也不應受到政治影響，才能持續造福全民。

國際病友聯盟（IAPO）為全球最大的跨病別病友組織，今年首度在台灣舉辦第一屆亞太...
國際病友聯盟（IAPO）為全球最大的跨病別病友組織，今年首度在台灣舉辦第一屆亞太病友大會，並邀請國內外學者，討論全民健康覆蓋（UHC）、醫療科技評估（HTA）、亞洲各國病友倡議進展等議題。記者簡浩正／攝影
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台大公衛學院副院長楊銘欽（右）表示，台灣1995年時將公保、農保等舊有保險體系整...
台大公衛學院副院長楊銘欽（右）表示，台灣1995年時將公保、農保等舊有保險體系整合納入，推出全民健保，並涵蓋了99%的民眾保障，其高性價比的醫療體系，放眼全球少有。記者簡浩正／攝影
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