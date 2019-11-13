誰說血糖怕高不怕低 低血糖心肌梗塞風險增

2019-11-13 15:18 中央社 台北13日電



控制血糖是糖尿病患者最重要的工作，但很多糖友誤以為血糖只怕高、不怕低，忽略低血糖危害。醫師提醒，腦部、心臟等重要器官都需要糖分，血糖過低恐增加心肌梗塞風險。

中華民國糖尿病衛教學會今年針對全台113名新陳代謝科醫師、452名第二型糖尿病患者進行醫病認知調查，發現糖友普遍對於自己用藥完全不了解，即便知道控糖重要性、血糖卻未達標，同時也發現醫師、病人對併發症重要程度認知大不同。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

糖尿病衛教學會理事長杜思德表示，調查結果顯示，64%糖友認為控制血糖相當重要，但卻有多達60%沒有達標，原因包括生活作息不規律、合併多種慢性病、平均年齡高等，造成控糖不易；另外也有患者偏好自己當醫師，隨意增減用藥，影響血糖控制。

杜思德說，全台糖尿病患者已突破200萬人，若血糖控制不好，可能導致各種恐怖併發症，據統計，糖尿病患者每4人就有1人有心血管疾病、每5人就有1人有腎臟病；2019年糖尿病年鑑數據也顯示，糖友併發心血管疾病死亡率近10年來持續攀升，男性增加37.9%、女性增加42.2%，腎臟病也有增加趨勢。

不過，調查卻發現，糖友最擔心的糖尿病併發症當中，心血管疾病僅排名第三，相較心血管疾病，糖友們更在意視網膜病變、腎病變找上身，最不在意的併發症則是低血糖，令醫師們相當擔憂。

糖尿病關懷基金會執行長蔡世澤表示，血糖過高會讓重要器官長期浸泡在糖水當中，引發各種併發症，但血糖也不是愈低愈好，腦部、心臟等重要器官都需要糖分，血糖過低恐增加心肌梗塞風險。

蔡世澤說，很多人都認為低血糖會有心悸、手抖、盜汗等症狀，可以吃甜食緩解，但實際上只有一半低血糖患者會出現症狀，若是沒有症狀者可能隨時會昏倒，因此骨折，甚至引發致命的心肌梗塞，呼籲定期量測血糖，一週低血糖狀況不可超過2次。

此外，調查發現，多達70%糖友坦言根本搞不懂自己吃的是什麼藥，也不知道藥物除了可控制血糖，也能對重要器官產生保護作用。

杜思德說，臨床上很多糖尿病患者看了保健食品廣告，誤以為罹患糖尿病後人生就會從彩色變黑白，必定走向失明、腎臟損傷道路，又誤信吃藥傷肝腎、打胰島素會成癮，索性只吃保健食品，完全是錯誤觀念，讓自己暴露在風險當中。

杜思德呼籲，正確用藥控制血糖，才是避免各種併發症找上身的重要關鍵，建議患者可下載糖尿病衛教學會創立的「講糖」APP，不僅可更新治療觀念，回診時也能和醫師討論藥物選擇，同時達到控制血糖、預防共病目的。