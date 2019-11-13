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「已到『全面崩潰』的邊緣？」香港中文大學一夜惡戰

嘉縣外來種綠鬣蜥出沒頻繁 學者警告：吃下肚恐感染

2019-11-13 14:33聯合報 記者黃晴雯/嘉義縣即時報導

嘉義縣八掌溪沿岸如水上鄉、中埔鄉等行政區，近年常見綠鬣蜥身影，民眾賴姓男子在水上鄉永欽一號橋的樹旁，拍攝到三至四隻停在樹上體型龐大的綠鬣蜥。

嘉義縣政府農業處綠化保育科科長石蕙菱說，兩年前去年曾以每隻150元至500元收購綠鬣蜥。但成年的母鬣蜥體型龐大，具有攻擊性較難補獲。民眾當時捕捉的大多為小隻，無法有效抑制繁殖數量，去年9月起已改由嘉義大學生物資源學系接下移除綠鬣蜥的業務。

嘉義大學生命資源學系助理教授林宣汶表示，永欽一號橋過去已列為監測點，民眾近來會較頻繁的看到綠鬣蜥，是因綠鬣蜥入冬後會開始找尋找配偶準備繁殖，母鬣蜥將於明年初懷孕、產卵。因此較容易看到顏色鮮艷、體型龐大的公鬣蜥身影。

林宣汶說，成年後的綠鬣蜥啃食植物為主食，目前嘉義縣未有綠鬣蜥造成的農損，因綠鬣蜥的棲息地多位在八掌溪河岸附近，雜木林多食物充足，無需進入農田中覓食。對於網路上流傳綠鬣蜥可食用，肉質如雞肉般鮮嫩。林宣汶回應，嘉義縣內發現的綠鬣蜥的棲息環境，恐怕含有污染物質，且生物體內含菌量高，可能會有感染風險，不建議民眾捕捉後烹煮食用。

對抗外來種入侵需長年抗戰，策略性捕捉，不斷的觀察監測族群數量變化，目前嘉義大學團隊仍持續努力中，林宣汶呼籲民眾成年綠鬣蜥體型龐大，不建議自行捕抓。民眾若發現綠鬣蜥時，可直接通報119或嘉義縣政府農業處（05）3620123轉分機394，洽詢呂先生。

目前正值綠鬣蜥求偶季節，較容易見到成年公鬣蜥的身影。記者黃晴雯/翻攝
目前正值綠鬣蜥求偶季節，較容易見到成年公鬣蜥的身影。記者黃晴雯/翻攝
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民眾發現體型龐大的鬣蜥出現在嘉縣水上鄉永欽一號橋的樹旁。記者黃晴雯/翻攝
民眾發現體型龐大的鬣蜥出現在嘉縣水上鄉永欽一號橋的樹旁。記者黃晴雯/翻攝
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嘉義義大大學生嘉義大學

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