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炸雞霸主胖老爹變難吃？ 相似店名網友笑翻：前妻開的

2019-11-13 16:46聯合新聞網 綜合報導

每個人都有覺得最好吃的炸雞，胖老爹是許多人心目中的第一名。圖片來源／胖老爹臉書專...
每個人都有覺得最好吃的炸雞，胖老爹是許多人心目中的第一名。圖片來源／胖老爹臉書專頁
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每個人的心中都有屬於自己第一名的炸雞。日前一名網友與室友合訂胖老爹當午餐，兩人訂了經典炸雞桶後就滿心期待它的到來，沒想到在餐點送來後卻發現包裝跟以往印象有所不同，吃下去後的味道更與當初吃到的美味炸雞不一樣，事後網友打開App一看才發現「老爹變媽咪」，爆笑烏龍讓網友笑翻。

近日一名網友在論壇「Dcard發文表示，某個星期日的中午與室友決定訂胖老爹外送當午餐，之後室友打開外送App詢問原PO要吃什麼，而肚子很餓的他沒想太多就點了經典炸雞桶。

事後他們滿心期待等待炸雞的到來，但送來後卻發現炸雞的包裝竟然是一般的油紙袋，跟印象中的店家專用袋不同，不過肚子很餓的他們當下也沒有多想就直接開吃，沒想到一口咬下卻發現味道跟以往差很大，讓原PO表示，「整個味道就不對了，炸雞的皮很油而且肉超鹹」，這也讓身為肯德基粉的室友默默的說「我覺得胖老爹有點難吃」。

身為胖老爹粉的原PO，不允許他人質疑它的美味，雖然也覺得今天的味道很奇怪，但還是忍不住為胖老爹護航，但事後他越想越不對勁，於是打開App仔細一看，才驚覺「老爹變成媽咪」，讓原PO滿頭問號表示「胖媽咪是在哈囉？」，一問之下才發現原來是因為店名相似，讓室友不小心訂錯，這也讓原PO好氣又好笑的說，「結果第一次訂炸雞竟然吃不完，以賞室友兩巴掌結束這回合」。

爆笑炸雞烏龍事件一PO出引起許多網友留言表示，「胖X咪：你不知道我跟胖老爹有仇嗎，專門破壞他名聲」、「胖X咪：我們離婚了，我要報仇」、「贍養費不夠嗎哈哈」、「家族企業」、「可能媽咪MC來沒認真炸」、「我在寢室笑到快崩潰哈哈哈有夠好笑」、「我要笑死了」。

但也有許多胖媽咪粉絲為它護航表示，「只有我覺得胖媽咪很好吃嗎？」、「我上次訂熊貓然後訂新市鎮的胖媽咪，整個超讚」、「那個湯汁多到爆炸、皮又脆，還差點變成我心目中第一名的炸雞」、「淡水吃過好吃的！但是份量有點少」、「台中大里也有一間胖媽咪…但那間很好吃欸」。

一起與室友訂炸雞，沒想到外送來的卻是「媽咪不是老爹」。圖擷自Dcard
一起與室友訂炸雞，沒想到外送來的卻是「媽咪不是老爹」。圖擷自Dcard
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胖老爹肯德基Dcard

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